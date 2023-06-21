(TJK-E) تدعو للمشاركة في نشاطاتها الاحتجاجية ضد هجمات الإبادة

أرسلت حركة المرأة الكردية في أوروبا (TJK-E) برقية عزاء إلى ذوي الرئيسة المشتركة لمقاطعة قامشلو، يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش والشخصية الوطنية فرات توما، وعاهدت على مواصلة النضال حتى تحقيق آمال الشهداء في الحرية.

وجاء في البيان: "لقد استشهدت كل من الرئيسة المشتركة لمقاطعة قامشلو، يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة ليمان شويش وسائقهما فرات توما وأصيب الرئيس المشترك لمجلس المقاطعة كابي شمعون بجروح بليغة نتيجة هجوم جوي وحشي نفذته دولة الاحتلال التركي في 20 حزيران 2023 في روج آفا، كحركة المرأة الكردية في أوروبا نقدم تعازينا الحارة لذوي الشهداء الثلاثة وأقاربهم ونجدد عهدنا بتحقيق آمالهم في الحرية.

تواصل حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الفاشية هجمات الإبادة الجماعية على الشعب الكردي بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، بسرعة، كما أن دولة الاحتلال التركي ورئيسها الفاشي أردوغان يستخدمون كل الوسائل والطرق الوحشية بغرض احتلال أراضي روج آفا (غرب كردستان) وشمال شرق سوريا، وفي صدد هذه الهجمات التي تنفذ أمام أنظار العالم أجمع، تلتزم المؤسسات الدولية الصمت حيالها، فالجميع يعرف جيداً، أن التعاون العسكري، والاقتصادي، والدبلوماسي بين تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية (DYA)، وحلف الناتو (NATO، والدول الأوروبية، هو تعاون قذر، تحالفهم هذا قائم على دماء الشعب الكردي.

إن القوى التي تلتزم الصمت حيال هذه الهجمات وتغض الطرف عنها بشكل مباشر هي شريكة في هذه الجريمة ضد الإنسانية، مرةً أخرى ندعو المؤسسات الدولية إلى عدم المشاركة في الإبادات الجماعية التي يرتكبها الديكتاتور أردوغان، كما عليهم ألا يكونوا سبباً في ارتكاب المزيد من المجازر من خلال دعمهم العسكري، السياسي، والمالي المقدم لتركيا.

لكن، يجب أن يُعرف هذا الأمر جيداً، بغض النظر عن مصدر الهجمات وتنفيذها متى يشاؤون، أن المرأة والشعب سيناضلون ضد الاحتلال في كل ساحات المقاومة من خلال النضال العظيم، إن ثورة روج آفا هي ثورة المرأة التي بدأت من خلال القوة المنظمة للمجتمع والمرأة الحرة، أظهرت تأثيرها على جميع شعوب الشرق الأوسط والعالم بأسره.

إننا كحركة المرأة الكردية في أوروبا نستنكر وبشدة مرةً أخرى هذا الهجوم الوحشي والغادر، ونؤكد على حماية ثورة روج آفا في جميع الساحات، إن ثورة روج آفا، التي تقود جميع النساء في طريق ثورة المرأة العالمية، هي ثورتنا، كما أن شعار Jin, Jiyan, Azadî "المرأة، الحياة، الحرية" الذي أصبح نشيد المقاومة على ألسنة كل نساء العالم، أصبح لون الحياة وروحاً لثورة روج آفا.

على أساس هذه الحقائق الملموسة، ندعو كل أفراد شعبنا، خاصةً المرأة، أصدقاءنا، الثوار، الديمقراطيين، المثقفين، المعارضين، وجميع الأشخاص الذين يقفون ضد الاحتلال وهجمات الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي الفاشية، للمشاركة في نشاطاتنا الاحتجاجية وتصعيد وتيرة النضال معاً".

(ف)