ونقلت القناة عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يجري الاتفاق اليوم، مشيرة إلى أن:" المجال سيكون مفتوحًا لانضمام دول أخرى للاتفاقية التي ستضم الأطراف السبعة في العاصمة المصرية".

وكانت مصر قد بادرت بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي لأول اجتماع وزاري في القاهرة منتصف يناير/ كانون ثاني من عام 2019.

ونتج عن الاجتماع، إعلانًا مشتركًا من وزراء الدول السبع المشاركة حول تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يهدف إلى إنشاء سوق غاز على المستوى الإقليمي وتأمين العلاقات التجارية وضمان تلبية العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى.

كذلك، خرج المنتدى، بعد اتفاق بين مصر واليونان وقبرص على تأسيسه في قمة عُقدت باليونان عام 2018، ليكون مقره العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما جرى التوافق عليه.

(ع م)