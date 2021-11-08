(سفينة الحرية).. فعالية للأوساط الأوروبية مطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان 

وترعى (مبادرة الحرية للقائد عبد الله أوجلان) رحلة بحرية أُطلِقَ عليها اسم (سفينة الحرية)، تنطلق في الـ 9 من تشرين الثاني الجاري من العاصمة اليونانية، أثينا، لتصل إلى إيطاليا في الـ 12 من الشهر الجاري، بحسب وكالة فرات للأنباء.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الحملة العالمية تحت شعار "لقد حان وقت الحرية للقائد أوجلان والسلام لكردستان".

وينضم إليها كتّاب ومدافعون عن حقوق الإنسان وحقوقيون وسياسيون وأكاديميون من مختلف الدول الأوروبية.

وتناقش الفعالية نموذج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وكذلك حملة الحرية للقائد أوجلان، حيث يسعى المشاركون إلى إيصال فكر القائد إلى كل شخص.

فيما يعقد اليوم النشطاء المنضمين إلى الفعالية؛ سلسلة من اللقاءات في اليونان، حيث تشمل قائمة اللقاءات؛ تحالف سيريزا اليساري الراديكالي، واتحاد الشعب (LAE)، والموجة اليسارية الجديدة (NAR)، ومنظمة المجتمع المدني (DIKTIO).

ومن المقرر أن تُستقبَل (سفينة الحرية) في الـ 12 من تشرين الثاني الجاري، في ميناء مدينة نابولي الإيطالية من قبل حشود غفيرة من الناس؛ لتنتهي الفعالية بأنشطة سياسية وثقافية.

(س ر)