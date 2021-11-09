(سفينة الحرية) المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان تنطلق من أثينا باتجاه نابولي

وأبحرت اليوم الثلاثاء، "سفينة الحرية" التي تأتي في إطار الحملة العالمية تحت شعار "لقد حان وقت الحرية للقائد أوجلان والسلام لكردستان"، من لافريو في أثينا، باتجاه نابولي.

وترعى (مبادرة الحرية للقائد عبد الله أوجلان) الرحلة التي تحمل على متنها أكاديميين، سياسيين، فنانين، كتّاب، نشطاء، ممثلين، ناشطات حركة المرأة في ألمانيا، فرنسا، سويسرا، البرازيل، إسبانيا، السويد، اليونان، إيطاليا وإنكلترا.

ومن المقرر أن تُستقبَل (سفينة الحرية) في الـ 12 من تشرين الثاني الجاري، في ميناء مدينة نابولي الإيطالية من قبل حشود غفيرة من الناس؛ حيث كان القائد عبد الله أوجلان وصلها من اليونان، قبل 23 عاماً، في ذلك اليوم.

ومن المقرر أن يناقش على متن هذه الرحلة حملة الحرية للقائد أوجلان، وفلسفته، إذ يسعى المشاركون إلى إيصال فكره إلى كل شخص من حول العالم.

وعقد المنضمون إلى الفعالية، أمس الإثنين، سلسلة من اللقاءات في اليونان، والتقوا بتحالف سيريزا اليساري الراديكالي، واتحاد الشعب (LAE)، والموجة اليسارية الجديدة (NAR)، ومنظمة المجتمع المدني DIKTIO)).

(س ر)