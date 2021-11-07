28 وفاة و155 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأعلنت الهيئة تسجيلها 28 حالة وفاة لمصابين بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي لرجلين وامرأتين من الحسكة، ورجلين من قامشلو، ورجل من ديرك، ورجلين وثلاث نساء من كوباني، وثلاثة رجال وامرأة من الرقة، ورجل وامرأة من الطبقة، ورجلين وامرأة من دير الزور، وسبعة رجال من منبج.

وأكدت الهيئة تسجيل 155 إصابة جديدة، وهي: 110 ذكور و45 إناث، في حين أن 4 حالات تماثلت للشفاء.

هذا، وبلغ عدد حالات الإصابات الكلّي، حسب الهيئة، 36450 إصابة، في حين سجلت 1432 حالة وفاة، و2475 حالة شفاء من الفيروس، في مناطق شمال وشرق سوريا.

(س ر)

ANHA