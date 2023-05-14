28 مركزاً جاهز لاستقبال المحصول الزراعي في شمال وشرق سوريا

حددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 9 من أيار سعر شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين والفلاحين في المنطقة، بمبلغ وقدره 43 سنتاً لكل كيلو غرام من القمح، و35 سنتاً للشعير عن الكيلو.

ولاقت تسعيرة القمح والشعير ترحيباً من قبل الفلاحيين والمزارعين في مناطق شمال وشرق سوريا، الذين أكدوا بأنها تسعيرة جيدة في الوضع الاقتصادي الراهن، إلا أنه شاب الموضوع غموض عن طريقة الصرف ونوع العملة.

وعن طريقة صرف الفواتير، أن كانت ستصرف بالليرة السورية أو الدولار، أكد نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا أحمد يونس أنه سيتم تسديد كامل الفواتير بالدولار الأمريكي، وليس كما هو متداول وفق سعر الصرف اليومي، في مدة أقصاها عقب تسليم المحاصيل بـ 20 إلى 25 يوماً.

ومع بداية الموسم بدأت هيئتا الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية بتجهيز كافة الصوامع من الناحية الفنية، وتجهيز الكوادر الخاصة لمتابعة آليات التسليم، والاستلام.

تجهيز الكوادر الفنية والشرائية وفق المعايير السورية والعالمية

ووفقا لأحمد يونس، أنه تم افتتاح ثلاث دورات تدريبية لكافة المعيين لشراء المحصول وفق المعايير والمقاييس السورية والعالمية، قائلاً: "افتتحت الدورة الأولى في إقليم الفرات، والثانية في مقاطعة قامشلو، والثالثة في مقاطعة الحسكة".

وسيتم شراء محصول القمح من المزارعين بدون قيود أو شروط، وبإجراءات سهلة جداً، بناء على الهوية الشخصية، وثبوتيات ملكية الأراضي الزراعية من المنشأ التي تصدر من اللجان والمراكز الزراعية الموزعة على كامل جغرافية شمال وشرق سوريا، حسب يونس.

وجهزت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 28 مركزاً موزعاً على كامل جغرافية شمال وشرق سوريا، ليتم شراء المحصول على شكل "دكما، ومشول".

وأشار أحمد يونس، إلى أن الصوامع مجهزة لاستيعاب 850 ألف طن، وأن ارتفعت نسبة القمح الوارد ستلجأ الإدارة الذاتية إلى تخصيص ساحات إضافية لاستقبال المحصول.

ووجّه نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري أحمد يونس نداء إلى كافة المواطنين والمزارعين للتعاون والتنسيق مع جميع اللجان الموجودة في مناطق شمال وشرق سوريا لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق.

(سـ)

ANHA