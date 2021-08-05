وقالت عدلة حسين وهي امرأة مسنة "كنت جالسة مع أولادي حين بدأ القصف على الصالة "، وأضافت كنا نعتقد أن صالة الأعراس ليست مستهدفة".

وتساءلت " ماذا فعلنا إلى أين سنذهب من أردوغان ماذا تريد من المدنيين، هل أديت الحج يا أردوغان هل هذا هو حجك".

وأضافت وهي تشير إلى آثار القصف "يزعمون أنهم لا يستهدفون المدنيين، تعالوا وانظروا".

وتشير عدلة إلى فجوات أحدثها القصف في جدران صالة الأعراس وسيارة مدنية وكذلك أشلاء من حيوانات نافقة جراء القصف التركي" ليرى العالم هذا"، وتابعت "يريد (اردوغان) احتلال كامل التراب السوري، هل تريد أن تحفر قبرك في سوريا، تعال إذاً".

(م)

ANHA