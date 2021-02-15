'يجب أن نكون فاعلين ومتفاعلين مع القوى الثورية للضغط الفعال وتحقيق حرية أوجلان'

البيان قرئ أمام مبنى مجلس العدالة الاجتماعية في الرقة بمشاركة المحامين في المدينة، من قبل رئيس اتحاد المحامين مشلب التركان.

وخلال البيان، أشار المحامون إلى أنهم سيبقون يدًا واحدة في وجه كل التحديات، وأضافوا "وأن نكون مراسي قوية لإرساء العدالة والحرية لشعبنا وأمتنا وأننا على الدوام سنبقى الجند الذين يحملون الرسالة من أجل حرية القائد وشعبه العظيم".

وجاء في نص البيان "إننا اليوم نمر بيوم أسود حجروا فيه حرية القائد، وحاولوا إطفاء أنوار الحرية والعدالة، ونالوا من قائد الأمة الثورية للقضاء على أخوة الشعوب الحرة في نيل حريتها".

واستنكر البيان "حجز حرية القائد من قبل عصابات الإجرام العالمية المتمثلة في العثماني أردوغان ربيب العصابات الإجرامية"، مجدداً "العهد والوعد بالسير على خطا القائد ومنهجه من أجل حياة الشعوب الحرة فكرًا وقيمًا وروحًا".

وأشار البيان إلى "كنا دائمًا نسعى إلى الحرية والعدالة والمساواة بين أبناء الأمة متمثلين ومنطلقين من فكر وقيم القائد الكبير الذي كان ومازال منذرًا نفسه من أجلكم للوصول إلى حرية الشعوب والعمل عليها، ويجب أن نكون فاعلين ومتفاعلين مع كل القوى الثورية في العالم والمنظمات الإنسانية والحقوقية للضغط الفعال من أجل تحرير وحرية القائد عبد الله أوجلان".

وأضاف: "إننا كنا وسنبقى جميعًا من كل مواقفنا يدًا واحدة في وجه كل التحديات التي تواجهنا وأن نكون مراسي قوية لإرساء العدالة والحرية لشعبنا وأمتنا، وإننا على الدوام سنبقى الجند الذين يحملون الرسالة من أجل حرية وتحرير القائد وشعبه العظيم".

وفي الختام عاهد البيان شعوب المنطقة على السير وفق مناهج الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب وحرية المرأة، واختتم "يجب أن يكون الشباب نبراس هذه الحرية وانطلاقتها نحو المجد والرفعة والسمو في حياة حرة كريمة لكل أبناء شعبنا، يكون منطلقها روح وفكر القائد، دمتم ودامت أخوة الشعوب والخزي والعار للغطرسة الأردوغانية".

(أع)

ANHA