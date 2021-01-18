'يجب على المجتمع الدولي البدء بخطوات فعلية لوضع حد لإرهاب تركيا'

تحت شعار "لا للاحتلال والإبادة، معاً نحمي المرأة والحياة"، أدلى مجلس المرأة السورية في شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، تزامناً مع حلول الذكرى السنوية الثالثة لبدء هجمات تركيا ومرتزقته على عفرين المحتلة، وذلك أمام مبنى دائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا بمدينة قامشلو.

البيان قرئ من قبل عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا تاز باشا، بمشاركة عضوات منسقيه مجلس المرأة ، وممثلات عن الأحزاب السياسية، رافعات لافتات كتبت عليها، "فلتحيا مقاومة المرأة"، "لا للاحتلال والإبادة، معاً لنحمي المرأة والحياة"، "اسمعوا صرخات أطفال عفرين"، "ادعموا أطفال عفرين".

وجاء في البيان: "أيام وتحل علينا الذكرى السنوية الثالثة للغزو التركي البربري على عفرين تحت مسمى غصن الزيتون، بحجج وذرائع واهية تخفي وراءها أهداف حقيقية رامية إلى القضاء على المشروع الديمقراطي المتمثل بالإدارة الذاتية الديمقراطية، والقضاء على مكون اصيل من مكونات الشعب السوري وهو المكون الكردي في ظل الازمة السورية المستفحلة، بالإضافة الى اطماعها التوسعية لاحتلال المزيد من المناطق خارج حدودها الدولية لتغطي على أزمتها الداخلية على الصعيد السياسي والاقتصادي".

وتابعت تاز باشا "بعد مقاومة بطولية دامت ثمانية وخمسون يوما من بدء الهجوم العسكري تم احتلال عفرين أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وبضوء اخضر روسي وغض الطرف الاميركي وبتنصل النظام السوري، الذي من واجبه الوطني حماية الاراضي السورية وحماية سيادة الوطن، رضوخا للموقف الروسي وبدعم ومساندة من فصائل العسكرية المرتزقة وبغطاء ومباركة الائتلاف السوري المأجور".

ونوهت تاز باشا: "اليوم وبعد ثلاث أعوام من الاحتلال ماتزال سلطات الاحتلال التركي ومرتزقته يمارسون أبشع الانتهاكات بحق المدنيين في عفرين، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والمعاير الدولية لحقوق الانسان، فلم تتهاون في ارتكاب أفظع الجرائم من قتل وسلب وخطف وسرقة الاثار وتدمير دور العبادة والاماكن الاثرية والتهجير القسري الممنهج لسكانها الاصليين وتوطين عوائل الارهابيين مكانهم".

وبيّنت تاز "أن الدولة التركية تهدف من كل تلك الانتهاكات تنفيذ سياستها الاستراتيجية في تغيير ديمغرافية، والمعالم الحضارية في المنطقة، من خلال القيام بعمليات تتريك ممنهجة لجميع مفاصل الحياة".

وسلطت تاز باشا الضوء على الانتهاكات التي مورست بحق المرأة في عفرين، "كان للمرأة النصيب الاكبر من الانتهاكات من قبل القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها، من خطف واغتصاب وزواج قسري، بهدف كسر إرادة المرأة الحرة التي واجهت اعته قوة ارهابية في العالم، واستطاعت ان تقف بشجاعة لا مثيل له في تاريخ البشرية أمام آلة الحرب التركية وأبلت بلاء حسناً بشهادة كل شرفاء العالم حتى اصبحت رمزاً للتضحية والفداء".

وأكدت: "ان الانتهاكات التي ارتكبت بحق المرأة، وبحق اهل عفرين، ترقى إلى مصاف جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية, وكل ذلك لتحقيق اهدافها الاستراتيجية من ابادة عرقية وتغيير ديمغرافي للمنطقة، والقضاء على المعالم الحضارية لشعب عريق يعيش على ارضه التاريخية".

وأثنى مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا المقاومة التي يبديها قوات تحرير عفرين، وقالت تاز باشا: "اننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا وبهذه المناسبة الاليمة وفي الوقت الذي نحيي بطولة وتضحيات وشجاعة قواتنا الباسلة التي سطرت أروع آيات المقاومة والزود على الارض والعرض فأننا نقف اجلالا امام عظمة شهدائنا الابرار".

وناشدت منسقيه مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وروسيا والجامعة العربية، وكل أحرار العالم، بالتحرك لوقف الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشعب في المناطق التي احتلتها تركيا، وارسال لجنة لتقصي الحقائق وتوثيق جرائم الحرب، التي ترتكب بحق الشعب في عفرين والبدء بخطوات فعلية لوضع حد لإرهاب الدولة التركية وانهاء احتلالها لجميع الاراضي السورية المحتلة".

( ل د/م ح)

ANHA