'تركيا تنتهك حقوق السياسيين الذين ينادون بالديمقراطية'

يتواصل الدعم والتأييد الشعبي لحملة الإضراب عن الطعام التي أطلقها المعتقلون السياسيون في سجون الدولة التركية في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر لرفع العزلة على القائد عبد الله أوجلان.

إداريات في مؤسسات نسائية في مدينة حلب طالبن جميع شعوب المنطقة بتصعيد النضال ضد ممارسات الدولة التركية والمطالبة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

الإدارية في منسقية مؤتمر ستار في مدينة حلب، آمنة خضر، دعت كافة الشعوب في كردستان إلى مساندة حملة الإضراب عن الطعام، وقالت "تعمل الدولة التركية على فرض العزلة المشددة على القائد أوجلان للنيل من مشروعه الذي يعتبر الحل الوحيد لفك النزاع الموجود في سوريا".

واردفت آمنة بالقول "إن المشروع الذي طرحه القائد أوجلان يخدم كافة الشعوب الموجودة في سوريا والشرق الأوسط، وهو الحل الأنسب لتعايش كافة مكونات المنطقة تحت هذه المظلة".

وأكملت "إلا أن الدول الاستبدادية تستهدف سبل الحل الديمقراطي، كونها لا تصب في مصالح الدول الرأسمالية".

'مخاوف الدولة التركية من انتشار مشروع الأمة الديمقراطية'

وأكدت آمنة خلال حديثها أن مشروع الأمة الديمقراطية قد حظي بشعبية واسعة في روج آفا، وسينتشر في كافة الدول ومن ضمنها الدولة التركية، لهذا تظل الدولة التركية تستهدف أيديولوجية القائد من خلال فرض العزلة عليه.

وعن المسؤوليات الواقعة على عاتق المرأة، قالت آمنة "ونحن نساء حي الشيخ مقصود والأشرفية سنواصل نضالنا من خلال القيام بالفعاليات الداعمة لهذه الحملة حتى كسر العزلة عن القائد وإيصال صوتنا إلى كافة المنظمات الحقوقية لوقف جرائم الدولة التركية ضد الإنسانية".

أما الإدارية في مكتب المرأة لحزب الاتحاد الديمقراطي هيفين سليمان، فحيّت في مستهل حديثها مقاومة المعتقلين في سجون الدولة التركية الذين "قاوموا بحملة الإضراب عن الطعام نتيجة ممارسات الدولة التركية وسياسات حزب العدالة والتنمية وحملة الاعتقالات التي تطال السياسيين الكرد".

'تركيا تنتهك حقوق الشعوب'

ولفتت هيفين خلال حديثها إلى استهداف الدولة التركية للبرلمانية ليلى كوفن واعتقالها، مشيرةً إلى أن تركيا تنتهك حقوق الشعوب في باكور كردستان، إلى جانب انتهاكها لكافة القوانين الدولية.

'توجيهات القائد هي حل الأزمة'

وتطرقت هيفين في حديثها إلى العزلة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي ومنع أسرته ومحاميه من زيارته، "لأنها تدرك جيدًا أن أي توجيه من القائد هو بمثابة بوابة لحل الأزمة في الشرق الأوسط برمته".

واختتمت الإدارية في مكتب المرأة لحزب الاتحاد الديمقراطي هيفين سليمان حدثيها بالقول "يجب علينا نحن الأحزاب والشعوب التي تنادي بالحرية والديمقراطية أن نساند حملة الإضراب عن الطعام في السجون التركية، وندعم حملة حرية القائد التي تعتبر بمثابة حملة حرية الشعوب في المنطقة".

(ك)