'روج' أول مصنع لإنتاج أكياس النايلون في شمال وشرق سوريا

مشروع مصنع روج لأكياس النايلون هو أحد المشروعات الإنتاجية الهامة والضخمة في إقليم الجزيرة، حيث يعمل على مساعدة مشاريع تجارية وإنتاجية وزيادة فرص العمل لأبناء المنطقة، وتوفير المنتوج للسوق المحلية.

ويقع المصنع في قرية ميركا ميرا التابعة لقرى الكوجرات في منطقة ديرك بمقاطعة قامشلو، وينتج أكياس التعبئة والتغليف والخاصة بالأفران والمطاحن.

ويعد المصنع الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث كانت تفتقر إلى مثل هذه المصانع والمعامل، كونها همشت من قبل دمشق، وخلال ثورة روج آفا ظهرت نهضة صناعية في مناطق شمال وشرق سوريا، للاعتماد على الإنتاج المحلي ولتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة.

مصنع روج لأكياس النايلون الذي افتتح في شهر اذار المنصرم مجهز بكامل المعدات والآليات الحديثة والليزرية والعمال والفنيين، وينتج الأكياس للأسواق والأفران والمطاحن والصوامع بطاقة إنتاجية تصل لـ 400 طن شهرياً.

وأمّن المصنع فرص العمل لمئة عامل وعاملة من أهالي منطقة ديرك، وبمردود مادي جيد.

المشرف العام على مصنع روج لأكياس النايلون كندال خليل، قال: "المصنع افتتح لتأمين وسد حاجة المنطقة والأفران والمطاعم ومراكز الحبوب والمطاحن من أكياس الخيش والشفاف وأكياس التغليف والتعبئة". وأشار بأن الأحجام متوفرة بكافة المقاسات من 60 سنتيمتر طولاً وحتى قياس 110 سم، مع طباعة الاسم بكافة الألوان التي يرغب بها المستهلك.

وحول تأمين المواد الأولية، قال خليل بأن المواد تأتي من خارج المنطقة، مضيفاً إن المصنع يعمل على مدار24 ساعة على شكل ثلاث ورديات، كل وردية تعمل لمدة ثمان ساعات.

وأوضح كندال خليل بأن إنتاج المصنع يصل إلى حوالي 400 طن وقابل للزيادة، حيث خصص الإنتاج للاستهلاك المحلي، وفي حال فاق الكمية المنتجة للاستهلاك سيتم تصديرها الخارج.

(أ ب)

ANHA

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