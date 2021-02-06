'مشروعنا مشروع 15 ألف شهيد ولن نتنازل عنه بل سنرفع من وتيرة نضالنا'

أقدم المرتزقة في الـ 22 من كانون الثاني/ يناير الماضي على اغتيال كل من الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشّاير في ناحية الدّشيشة بمقاطعة الحسكة، سعدة الهرماس، ونائبة الرئاسة هند الخضير، وهو جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم والاغتيالات المدروسة من قبل الفصائل الموالية والمأجورة من قبل الاحتلال التركي.

وتستمر ردود الفعل المنددة بتلك الجريمة الوحشية التي طالت الامرأتين المناضلتين.

نائبة هيئة الإدارة المحلية والبيئة في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا هيفين شيخو، قالت: "الانتصارات التي حققتها المرأة في شمال وشرق سوريا تجعل الدولة التركية في توتر دائم، لأننا لدينا بندقية قوية، ونحارب بها، وهي فكرنا ونجاحنا الذي حققناه أمام مرأى العالم أجمع".

وتابعت "لذلك تحاول تركيا دائمًا القضاء على صوت المرأة وحركتها وقوتها، وعلى الإرادة التي تمتلكها، وهذا ما رأيناه من خلال جرائمها التي ارتكبت بحق الإداريتين هند الخضير وسعدة الهرماس".

وأردفت هيفين " تخجل البشرية والإنسانية جمعاء من فعلتها الشنيعة بحق الحرائر اللواتي أنجبتهن شمس الحرية".

'يريدون ضرب مشروعنا لأنه ينادي بحرية المرأة'

وعن الهدف الأساسي من هذه الاغتيالات، قالت هيفين شيخو "الهدف هو ضرب إرادة المرأة والمشروع الديمقراطي الذي تقوده في مناطق شمال وشرق سوريا، كونه مشروع ينادي بحريتها، ولأن النساء في هذه المناطق أصبحن نموذجًا يحتذى به".

وأشارت إلى "أن هذه الاغتيالات ليست بالجديدة، ودائمًا تستهدف المرأة السياسية والناجحة والمنظمة، ومثال ذلك، اغتيال السياسية والأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين الخلف".

وطالبت هيفين، في ختام حديثها، المنظمات الحقوقية بوضع "حد لتلك الممارسات".

'سنبقى صامدين لأننا أصحاب حق ومشروع شهادة وسلام'

وأوضحت هيفين شيخو أن هذا المشروع تم بناؤه على ركائز أساسية من ضمنها حرية المرأة، لذا يعمد مرتزقة الاحتلال التركي وداعش وأتباعه، والخلايا النائمة التابعة له إلى كسر الإرادة الحرّة لدى المرأة.

كما عاهدت هيفين شيخو على مواصلة السير على درب شهيداتنا في هذه المناطق "فمشروعنا مشروع 15 ألف شهيد، ولن نتنازل عنه بل سنرفع من وتيرة نضالنا".

'إرهابهم تجاوز القيم الإنسانية والأخلاقية'

من جانبها، قالت عضوة في مكتب تنظيم المرأة في مجلس المرأة السورية سهير السّنوح " لازال شعبنا يعاني من الفصائل التابعة والمدعومة من قبل الحكومة التركية، وبالأخص في الفترة الأخيرة، حيث أثبتوا للعالم أجمع أن إرهابهم تجاوز كل المعايير والمواثيق الدولية والقيم الأخلاقية".

وتابعت "هذه الجريمة كشفت عن أخلاقهم الشنيعة، التي تعمل تحت وطأة وعبودية الاحتلال العثماني الغاشم، حيث كانت ولازالت الدولة التركية مُجردة من الأخلاق".

واختتمت عضوة مكتب تنظيم المرأة في مجلس المرأة السورية سهير السنوح" أردوغان يحاول ضرب مشروع الإدارة الذاتية بريادة وطليعة المرأة الحرّة".

(م)

ANHA