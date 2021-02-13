'مقاومة الكريلا هي مقاومة الشعب الكردي'

لاتزال ردود الفعل المستنكرة للهجوم التركي على منطقة غاري في باشور(جنوب كردستان) متواصلة،

حيث كانت تركيا قد أطلقت هجومًا في الـ 10 من شباط الحالي على منطقة غاري في سلسلة من الهجمات المتواصلة على كامل جغرافية كردستان.

واستنكر أهالي قامشلو هجمات الاحتلال التركي المستمرة على باشور وروج آفا، واعتبروا هجمات جيش الاحتلال التركي على غاري بالتزامن مع الهجمات على روج آفا استكمالًا لمشروع احتلال كردستان.

طلال علي الهسو أوضح أن هدف تركيا من الهجمات " هو القضاء على أي مشروع كردي، والقضاء على القضية الكردية دون التفريق بين حزب وآخر، وهذا معروف تاريخيًّا".

'من يسهّل هذا الهجوم هو عميل في باشور كردستان'

وتابع قائلًا "ومن يسهّل هذا الهجوم هو عميل لتركيا في باشور كردستان، فأينما توجهت في باشور تجد مؤسسات تركية يتحرك فيها عناصر من الاستخبارات التركية بأريحية".

وطالب الهسو قوى باشور بمقاومة الاحتلال التركي وطرده.

وتابع في ذات السياق "الاحتلال وصل إلى حدود محافظة دهوك، لكن لم نشهد أي مقاومة أو أي موقف إلى الآن من قوى باشور ولا حكومتها، لماذا كل هذا الصمت؟"، وأضاف "أمل الكرد الوحيد في الحد من الاحتلال التركي هي الكريلا، لأن الشعب الكردي فقد أمله في باقي القوى في باشور كردستان".

بينما أشار فرحان حسو إلى أن "الأمل الوحيد في الحد من الهجمات التركية على أراضي كردستان هو وحدة صفوف الكرد"، داعيًا "الشبان والشابات الكرد إلى التكاتف والتصدي للهجمات التي تستهدف كردستان".

واتفق فيصل عبد الفتاح مع حسو على ضرورة توحيد الصف الكردي.

'على الشبان والشابات الكرد التوجه إلى غاري'

وفي ذات السياق، دعت المعلمة فيان يوسف الشبان والشابات الكرد للتوجه إلى جبال غاري، قائلة "على الشبيبة الكردية التوجه إلى جبال كردستان والوقوف في وجه الاحتلال التركي، ودعم مقاومة الكريلا".

وأكدت وضحة حسي شيخموس أن مقاومة الكريلا في جبال غاري "هي مقاومة الشعب الكردي، والكريلا وحدها تبقى ممثلة الكرد في إفشال مشاريع الاحتلال التركي".

ولفتت وضحة إلى الهجوم التركي الشامل على كامل جغرافية كردستان: "هجمات جيش الاحتلال التركي على جغرافية كردستان مستمرة، ولم تتوقف، فتهاجم جبال غاري في باشور، وعين عيسى وسري كانيه ومناطق الشهباء في روج آفا، وتهدد ديريك وشنكال، وتعتقل السياسيين الكرد في باكور كردستان".

وأضافت "على الكرد الانتفاض ضد الهجمات التركية، وعدم إتاحة الفرصة للاحتلال التركي لاحتلال مناطق كردية جديدة".

(م)

ANHA