'محاولات حكومة دمشق لضرب نسيج أخوة الشعوب سيكون مصيرها الفشل'

جاء ذلك خلال رصد مراسلي وكالتنا آراء أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو حول محاولات حكومة دمشق خلق نوع من البلبلة بين أهالي المنطقة وضرب نسيج أخوة الشعوب في مناطق شمال وشرق سوريا.

غالب السعدون، أكد بأنهم يعلمون نوايا حكومة دمشق "الخبيثة" في المنطقة، وقال: "ما تقوم به ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري في مدينتي الحسكة وقامشلو هي فتنة لا أكثر، هدفها تمزيق نسيج المجتمع السوري بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص".

وبين السعدون بأن الجميع يعلم ثقافة أهالي شمال وشرق سوريا وذهنية حكومة دمشق التي رمت بأثقالها على أكتاف الشعب السوري لأكثر من 40 عاماً، وكانت نتيجتها الدمار والهلاك، مشيراً إلى أن الديمقراطية في شمال وشرق سوريا باتت كشبح يرعب النظام ويهدد وجوده.

وأضاف قائلاً: "نؤكد مرة أخرى بأننا نقف مع قوات سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية الديمقراطية. وما تقوم به الحكومة السورية الآن هو نتيجة انزعاجها من الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا ولهذا السبب تحاول أن تزرع الفتنة وتضرب استقرار المنطقة".

بينما ندد عريج البرهو، بمحاولات حكومة دمشق إثارة الفتن في المنطقة وقال :" الشعب يعي هذه الفتن وستفشل بفضل تكاتف أبناء المنطقة ".

بدوره ذكر صلاح الزيدان تسليم حكومة دمشق المنطقة إلى المجموعات الإرهابية، وقال: " النظام قام بتسليمنا سابقاً إلى المجموعات الإرهابية، وقوات سوريا الديمقراطية هي التي حمتنا وحمت عرضنا وحررتنا وقدمت كل ما لديها في سبيل تحرير شعبها، فماذا يريد النظام منا الآن؟".

وأشار الزيدان إلى أن هناك محاولات من قبل قوات حكومة دمشق لخلق الفتنة في منطقتي قامشلو والحسكة والهدف منها ضرب المكونات ببعضها وجر المنطقة إلى حرب جديدة " ما يفعله النظام يدخل في خدمة أعداء شعوب المنطقة وخاصة تركيا، لذا علينا توحيد الصف، والوقوف أمام هذه المؤامرة".

واستنكر صلاح الزيدان جميع ممارسات " النظام السوري" في المنطقة، مؤكداً أن "الشعب يعلم جيداً ما يجري على الأرض وسنعمل بكل جهد لإفشال هذه المخططات".

(ش أ/ م ح)

ANHA