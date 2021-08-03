'ما حدث في شنكال تطهير عرقي ويجب دعم الإدارة الذاتية فيها'

يصادف اليوم 3 آب الذكرى السنوية السابعة لمجزرة شنكال التي نفذها داعش بحق المجتمع الإيزيدي.

وبهذه المناسبة أصدر البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة واتحاد إيزيديي عفرين بيانين منفصلين.

بيان البيت الإيزيدي قرئ أمام مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مدينة قامشلو، بعد الوقوف 5 دقائق صمت.

وجاء في نص البيان:

"تأتي الذكرى السابعة لكارثة شنكال ونحن ما زلنا حيارى، ما العنوان الذي يليق بالذي جرى هناك؟، أهو الفتك ببشرٍ كان ذنبهم دينهم الإيزيدي، أم انتمائهم لجبل لم يرضخ لأحد، فهل هي مجزرة أم كارثة أم محاولة تطهير عرقي؟.

ربما كان التصور الأخير هو الأصح فقد حاول تنظيم داعش الإرهابي أن ينفذ ذلك المخطط بكل حذافيره مستعيداً تاريخه المعروف، من سبي وقتل بكل صنوفه، بل تصرف بناء على قاعدة التلميذ الأشطر.

وهكذا ذبح بقلب بارد وقتل البشر كأنه قطيع من الذئاب بلا محكمة أو سؤال، قرر وهكذا نفذ، وكان على قناعة بأن المقتول (الضحية) هو العدو الذي يجب الأخذ بالثأر منه.

وتابع البيان "ماذا فعل الإيزيدي لهؤلاء؟ هل اقترب من باب أحدهم؟ هل اعتدى يوماً على حقهم؟ هل نطق بكلمة نابية بحق إنسان أو رمز أو طير كان يطير في السماء.

ماذا جرى في الثالث من آب 2014 يعيد كل الذكريات المرة بحقنا، نحن الإيزيديون، ويعيد السؤال إلى متى هذا الحقد تجاه المكونات الأخرى، التي أصبحت قليلة بأعدادها، كثيرة وكبيرة بأخلاقها وتقديرها لمن يعيش معها.

ما جرى في شنكال كان محاولة تطهير عرقي بحق شعب آمن، لم يجُر على أحد ولم يعتد على أحد، فشنكال هي التاريخ والتراث والأرشيف الجميل من الأغاني، وأعيد السؤال لماذا كان الهدف شنكال؟

لماذا أصر المخطط التركي أن يفني شعب شنكال أمام أعين البشرية وإعلامها الناشط، ثم يفتتح في اليوم ذاته قاعدة له في بعشيقة عاصمة الإيزيديين الثقافية. سؤال برسم من يحاول قراءة التاريخ.

سلام لكل من دافع عن الإيزيديين في شنكال، وسلام لكل عنصر من وحدات حماية الشعب والمرأة، حينما ذهب متفانياً آملاً في الشهادة من أجل شنكال وتراثه وشعبه وبقاء جذوره ممتدة كي تعيش أبد الدهر.

إرادة شنكال في إدارتها ستبقى إدارة شنكال شجرة وارفة الظل تمنح ظلّها لكل من أحب شنكال وعشق ترابه تبغاً وتيناً وينبوع ماء يعيد لنا أجمل التفاصيل".

وبعد الانتهاء من قراءة البيان تم تسليم ورقة البيان إلى مقر الأمم المتحدة.

الشهباء

وفي الشهباء تجمّع المئات من اتحاد الإيزيديين وممثلون عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية أمام صالة ميتان الواقعة في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء.

ووقف الحضور دقيقة صمت، ثم قرأت العضوة في اتحاد المرأة الإيزيدية لمقاطعة عفرين، أوريفان منان، البيان باللغة الكردية.

البيان استنكر الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الآلاف من أهالي شنكال وقتله للأطفال والنساء وبيعهن في الأسواق كسبايا واغتصابهن.

وتحدث البيان عن تقديم الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني التسهيلات لمرور التنظيم إلى شنكال، وغض أنظارهم عن الجرائم التي كان يرتكبها تنظيم داعش.

وأوضح البيان التضحية الكبيرة التي قدمتها حركة التحرر الكردستانية في سبيل تحرير شنكال وإنقاذ أهله من وحشية مرتزقة داعش.

وناشد البيان في ختامه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي معرفة مصير المختطفين قسراً والاعتراف بالمجزرة كإبادة عرقية ومحاسبة مرتكبيها، وطالب البيان بتقديم الدعم والحماية والاعتراف بالإدارة الذاتية في شنكال.

وفي ناحية ديرك أصدر مجلس الناحية بياناً، دعا من خلاله إلى ضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية لشنكال ودعم الإيزيديين.

وجاء في البيان "في مثل هذا اليوم وقبل سبعة أعوام حدثت مجزرة وإبادة جماعية بحق أهل شنكال من قبل مرتزقة داعش والحكومة المركزية العراقية وباشور كردستان، وهذه المجزرة تعتبر الفرمان الـ 73 بحق الشعب الإيزيدي الأعزل.

إن هذه المجزرة الفظيعة لم تكن وليدة الصدفة، بل كان مخططاً لها من قبل الدولة التركية الفاشية والحكومة العراقية ومرتزقة داعش وحكومة باشور كردستان، للقضاء على شعب شنكال وجميع المكونات".

المجلس دعا في بيانه إلى دعم الإدارة الذاتية في شنكال ودعم المجتمع الإيزيدي.

(كروب /سـ)

ANHA