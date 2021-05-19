'مع بناء المستوطنات في عفرين يسعون إلى القضاء على تاريخ الإيزيديين'

بعد الاحتلال التركي لمنطقة عفرين، يعمل جيش الاحتلال التركي وبدعم من الجمعيات القطرية والكويتية على بناء مستوطنات في نواحي وقرى عفرين، وبشكل في القرى الإيزيدية.

ومؤخرًا بدأ الاحتلال التركي ببناء المستوطنات في قرية شاديره الإيزيدية في ناحية شيراوا، بهدف توطين أسر المرتزقة التابعين لدولة الاحتلال التركية وكذلك الفلسطينيين في تلك المستوطنات.

منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا أعلنت أن الدولة التركية نقلت أكثر من 750 أسرة فلسطينية من المناطق السورية إلى مقاطعة عفرين المحتلة.

إلياس سيدو، عضو مجلس الإدارة في البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، قال بصدد الموضوع "إن الاحتلال التركي ومنذ احتلال أرض عفرين بدأ بإجراء التغيير الديمغرافي في المنطقة"، وأضاف "الدولة التركية تحاول إبعاد الإيزيديين عن الدين الإيزيدي".

سيدو نوّه إلى أن الدولة التركية المحتلة تسعى إلى استغلال الحرب الأخيرة الدائرة في فلسطين، وبالتالي نقل فلسطينيي 1948 الموجودين في سوريا إلى مدينة عفرين، وقال بهذا الصدد "مع بناء المستوطنات يسعون إلى تغيير أسماء القرى الإيزيدية وكذلك تغيير تركيبتها السكانية، ومع مرور الوقت سيتم القضاء على التاريخ الإيزيدي".

'يجبرون الإيزيديين على ارتياد المساجد'

وقال سيدو إن دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها يمارسون أساليب القمع والاضطهاد ضد المجتمع الإيزيدي في عفرين ويجبرونهم على ارتياد المساجد.

وأكد سيدو أن هدف الدولة التركية هو إجراء تغيير ديمغرافي شامل من جميع النواحي، وتغيير اللغة والثقافة والتاريخ.

كما أشار سيدو إلى أن العديد من المنظمات الخليجية تقف إلى جانب الدولة التركية المحتلة، وتساعدها على بناء المستوطنات في عفرين، وأضاف بهذا الصدد: "وهذا دليل على دعمها للدولة التركية من أجل مواصلة إجراء التغيير الديمغرافي في عفرين".

وقال سيدو أيضًا إن مساعي الدولة التركية في إبادة الإيزيديين لا تقتصر فقط على عفرين، بل إنها تمتد أيضًا إلى شنكال، وتابع قائلًا "الدولة التركية عقدت اتفاقية مع حكومة بغداد وحكومة إقليم جنوب كردستان، بهدف العمل على احتلال شنكال".

وأضاف أيضًا "والهدف من كل ذلك هو القضاء على الإيزيديين وبالتالي القضاء على الشعب الكردي".

عضو مجلس الإدارة في البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة إلياس سيدو قال في ختام حديثه: "باسم بيت الإيزيديين فإننا نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ موقف حازم إزاء ممارسات دولة الاحتلال التركية".

(ك)

ANHA