'لمواجهة الاحتلال علينا تحقيق الوحدة الوطنية الكردية'

وشنّ جيش الاحتلال التركي بتاريخ الـ 10 من شباط الجاري هجوماً على منطقة غاري في جنوب كردستان، بهدف احتلالها، وتصدّى مقاتلو قوات الدفاع الشعبي للهجوم مما أضطرت قوات الاحتلال إلى إنهاء الهجوم بعد أن مُنِي بخسائر فادحة.

وفي السياق ندّد عددٌ من أعضاء مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، وعضوات في مؤتمر ستار بهجوم جيش الاحتلال التركي على منطقة غاري في جنوب كردستان، ودعوا إلى توحيد الصف الكردي لمواجهة الهجمات.

عضوة مؤتمر ستار روجين سليمان أشارت إلى أن دولة الاحتلال التركية تسعى إلى إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية، كما أن هدفها الأساس من كل الاعتداءات هو القضاء على الشعب الكردي. روجين سليمان حذّرت الأطراف والقوى الكردية من الانجرار إلى ألاعيب الدولة التركية، وأضافت: "الدولة التركية تسعى إلى التأليب بين أبناء الشعب الكردي، وبالتالي فإنها تعمل على إفشال مساعي توحيد الصف الكردي وتحقيق الوحدة الوطنية."

’الجيش التركي هزم في غاري‘

الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في الحي الغربي في مدينة قامشلو صلاح الدين هبو قال إن جيش الاحتلال التركي هزم خلال هجومه على غاري، وقال بهذا الصدد: "الدولة التركية هاجمت منطقة غاري بالتزامن مع الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان. والرسالة التي أراد المحتل توجيهها هي: إنه مُصِرٌّ على إبادة الشعب الكردي".

صلاح الدين هبو تطرّق أيضاً إلى موضوع صمت الحزب الديمقراطي الكردستاني إزاء هجمات جيش الاحتلال التركي، وقال: "أرض كردستان ليست ملكاً لشخص أو حزب معيّن. الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر أن أرض كردستان هي أرضه فقط، ولذلك فتح طريق غاري أمام جيش الاحتلال التركي.و يجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يدرك أن الدولة التركية لن تميّز بين أبناء الشعب الكردي، وأن الدور سوف يصل إليهم أيضاً."

هبو دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتصدي للاحتلال والوقوف إلى جانب نضال الحرية، كما دعا إلى وحدة الصف الكردي.

’هدف الدولة التركية هو عرقلة مساعي تحقيق الوحدة الوطنية‘

عضوة مؤتمر ستار سلام عبدالله نوّهت أيضاً إلى أن الدولة التركية تسعى جاهدةً لعرقلة جهود ومساعي تحقيق الوحدة الوطنية الكردية، وأضافت: "في كل مرة يتحدث فيها الشعب الكردي عن الوحدة الوطنية، وفي كل مرة تسعى فيها الأطراف الكردية إلى تحقيق تقدم في موضوع وحدة الصف الكردي تبدأ دولة الاحتلال التركية بالهجوم على أراضي كردستان".

سلام عبدالله قالت إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يبدي أي موقف ضد هجمات الاحتلال التركي، وأضافت: "الدولة التركية تهاجم مناطق الدفاع المشروع، وذلك بحجة أمن حدودها. جبال غاري تبعد عن الحدود مسافة 40 كيلو متراً. أمّا الحزب الديمقراطي الكردستاني فهو بدوره يتّهم حزب العمال الكردستاني بتهديد الاستقرار في المنطقة. هذا الأمر مرفوض، ومن حق حزب العمال الكردستاني التصدي لهذه الهجمات".

(ك)

ANHA