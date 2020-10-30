'لغتنا هويتنا التي نفتخر بها ولا نسمح لأحد بمنعنا من التعلّم بها'

تتواصل ردود الأفعال الرافضة لمساعي المجلس الوطني الكردي بإلغاء التعليم باللغة الكردية في المدارس، حيث رفض مواطنون كرد في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، وكذلك طلاب من ناحية الدرباسية هذه المساعي، مؤكدين أن الشعب الكردي قدّم آلاف الشهداء من أجل هذه المكاسب.

حلب

المواطن محمد علي قال إن التعلم باللغة الأم كان حلماً بالنسبة للشعب الكردي، وأضاف "اليوم يطالب المجلس الوطني بإلغاء منهاج اللغة الكردية، وهذا من أحد مطالب العدو ومساعيه للقضاء على الثقافة واللغة الكردية".

وناشد علي جميع الأحزاب الكردية بتوحيد صفوفهم والحفاظ على مكتسباتهم، "وأن لا يكونوا أداة بيد العدو، وأن يحافظوا على مكتسباتنا وثقافتنا ولغتنا".

"لغتنا هي وجودنا"

ومن جانبها، رفضت المواطنة نادية ايمو مطالب المجلس الوطني الكردي في سوريا بإلغاء مناهج اللغة الكردية وإعادة منهاج الحكومة السورية، وقالت "نحن ضد هذه القرار، فلغتنا هي وجودنا، ويجب على كل كردي أن يحافظ على لغته الأم، ولا أحد يستطيع إلغاء هذه المناهج".

"سنحارب من أجل لغتنا"

وبدورها قالت المواطنة لمعان شيخو بهذا الصدد "من أجل هذه اللغة قدّم الشعب الكردي آلاف الشهداء، ومن أجل تلك التضحيات والمقاومة سنحافظ على اللغة والثقافة الكردية، ولا أحد يستطيع إلغاء منهاج اللغة الكردية."

وأضافت "قمنا بافتتاح المعاهد والجامعات من أجل الحفاظ على لغتنا، وسنحارب من أجل هذه اللغة، وبهذه اللغة سنحقق الوحدة الوطنية".

درباسية

وفي ناحية درباسية عبّر طلاب وطالبات عن رفضهم مساعي إلغاء التعليم باللغة الكردية، وقالوا "لغتنا هويتنا التي نفتخر بها، ولا نسمح لأحد بمنعنا من التعلم بها".

الطالبة إيلاف الولو تساءلت: لماذا يمنعوننا من التعلم بلغتنا؟ وأضافت "التحدث والتعلم باللغة الأم هو حق لكل شعب، لا نسمح لأي جهة أن تمنعنا من الدراسة والتكلم بلغتنا التي تعبّر عن هويتنا".

الطالبة روجين علو في الصف السابع قالت بهذا الصدد: "أريد أن اتعلم بلغتي الكردية فهي فخر لنا".

أما الطالب محمد سيلو في الصف السادس فقال: "نحن نحب مدارسنا والدراسة بلغتنا الكردية".

أحمد شيخموس طالب في الصف السادس عبّر عن سعادته عندما يتكلم مع معلماته وأصدقائه باللغة الكردية وقال: "أريد أن أتعلم بلغتي الكردية، ولا نقبل أن يمنعونا من حق التعلم بلغتنا الأم".

ويوجد في ناحية الدرباسية 115 مدرسة يتعلم فيها 7712 طالباً من قبل 1036 معلماً ومعلمة.

(ع س- ب ح/ك)

ANHA