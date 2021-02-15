'لا يمكن أن تترسخ الديمقراطية في البلاد ما لم يتم إنهاء نظام العزلة في إمرالي'

وأصدر مكتب العصر الحقوقي المكلّف بمتابعة دعوى القائد عبدالله أوجلان، بيانًا كتابيًّا بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية.

وجاء في نص البيان:

"موكلنا السيد أوجلان يحتجز ضمن نظام عزلة مشددة في إمرالي منذ 22 عامًا، وكما هو معلوم فإن نظام العزلة المفروض على إمرالي هو استمرار للمؤامرة الدولية، وقد تم تأسيس هذا النظام بشكل غير قانوني وتحوّل إلى مؤسسة".

البيان نوّه إلى أنه لم يتم حتى الآن الالتزام بأي من قوانين وقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ولا بقوانين المحكمة الدستورية وتقارير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية.

وأضاف البيان أيضًا: "وفي إطار نظام العزلة تم تقييد حقوق الزيارات العائلية أو لقاءات المحامين والوكلاء، بالإضافة إلى حقوق الحصول على الكتب والمجلات والتلفاز والمراسلة وغيرها، كما لم يتم منح حق المحادثة الهاتفية سوى مرة واحدة خلال 22 عامًا.

كما أن إحدى القوانين الأكثر تشددًا في سجن إمرالي هي العزلة المشددة والتي تحد من حقوق التواصل وتلقي المعلومات، وخلال فترات محددة تم قطع صلة السيد أوجلان بشكل كامل مع العالم الخارجي.

ومنذ آخر مكالمة هاتفية مع أسرته بتاريخ 27 نيسان عام 2020، انقطعت جميع المعلومات عنه، ولا يمكن التواصل معه".

ونوه مكتب العصر الحقوقي إلى أن التداعيات القانونية والسياسة لحالة العزلة، تؤكد أن نظام العزلة المفروض في إمرالي، لم يقتصر على السجن فقط، بل تم فرضه على سائر المجتمع وعلى سائر البلاد.

(ك)