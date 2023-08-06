'إذا أراد شعب المنطقة الاستمرار في مسيرة الحرية عليه مساندة الكريلا'

حديث الإداريات في مقاطعة كوباني جاء على خلفية تكثيف دولة الاحتلال التركي من هجماتها على مناطق الدفاع مديا، بمساندة من مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) المشاركين في الحرب التركية ضد قوات الدفاع الشعبي (الكريلا).

أشارت الإدارية في دار المرأة في ناحية شيران، زينب نعسان، إلى أن "الحرب التي تشن على مناطق الدفاع مديا حرب تاريخية، خلفها أهداف وغايات ومشروع خطير يستهدف شعب المنطقة من قبل دولة الاحتلال التركي التي تحاول بشتى الطرق احتلال جغرافية المنطقة، التي تكمن مفاتيحها في جبال كردستان، فيما تواجه قوات الكريلا آلة الحرب التركية بصدر من حديد".

وأضافت: "خط الخيانة الذي يُمارَس اليوم، ضد الكريلا ليس في صالح الكرد"، في إشارة إلى مشاركة مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني في الحرب التركية ضد الكريلا. وقالت: "ففي حال نجحت دولة الاحتلال في حربها سيكون هؤلاء الخونة الذي أصبحوا أدوات لدولة الاحتلال في تنفيذ مخططاتها بالمنطقة أول ضحاياها، لذلك عليهم العدول عن قراراتهم قبل فوات الأوان، ويكونوا عوناً للكرد وقضيتهم، لا خنجراً في خاصرتهم".

'علينا الوقوف في وجه كل خائن يطعن في ظهر خط المقاومة'

من جهتها، قالت المسؤولة عن قسم التدريب في منسقية مؤتمر ستار، روهات عبدي، إن: "خط المقاومة وُلد في جبال كردستان، ووُلدت معه المرأة الكردية التي أصبحت قاهرة للإرهاب في عصرنا، وأصبحت هذه الولادة الضربة القاضية لمخططات دولة الاحتلال التركي، ولهذا جن جنونها اليوم، لذلك تحاول الانتقام لمرتزقتها بالهجوم على مناطق الدفاع مديا".

وأكدت أن شعب المنطقة خطا خطوة نحو الحرية، قائلة: "إذا أراد هذا الشعب أن يكمل طريقه في هذا الدرب، عليه مساندة الكريلا، والوقوف في وجه كل خائن يطعن في ظهر خط المقاومة، حتى تتحقق العدالة المنتظرة على يد قوات الكريلا".

'الديمقراطي الكردستاني يقف عائقاً في وجه قواتنا'

أما الرئيسة المشتركة لناحية كوباني، مقبولة بكي، فقد أكدت أن "الكريلا يدافعون عن الوجود التاريخي لشعب المنطقة منذ أكثر من 50 عاماً، لكن خط الخيانة الذي يمثّله مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني يقف عائقاً في وجه قواتنا الباسلة، وبدعم منه بدأت دولة الاحتلال التركي بشن هجوم واسع على مناطق الدفاع مديا".

طالبت مقبولة كل فرد يعيش على جغرافية كردستان، برفع صوته عالياً في وجه كل من يحاول أن يكون سبباً في احتلال تركيا لهذه الجغرافية.

(ن ك/د)

ANHA