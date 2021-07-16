وأدلى مجلس عوائل الشهداء، اليوم من داخل مزار الشهداء في المدينة، ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة عبد الحكيم الحسين.

وجاء في مستهل نص البيان "نحن في مؤسسة عوائل الشهداء في الطبقة ننظر عن كثب إلى جميع التطورات السياسية والمخططات العدائية، التي تحاك ضد مكونات المنطقة وضد وجودنا كعوائل الشهداء، لسفك دماء أبنائنا الذين ضحوا بأرواحهم لحماية مكتسبات شعبهم النبيل".

وأشار أن "تلك المخططات التي ترسم بالبغض خلف سواتر سوداء لم يكفها احتلال مناطقنا في شمال وشرق سوريا وقتل الأبرياء وسرقة ممتلكاتهم وهتك الأعراض، حيث تعرضت مناطقنا المحتلة لأبشع أنواع الظلم والتغيير الديمغرافي وإخفاء معالمها، تألمنا من ما حصل وشاركنا أهلنا آلامهم"

وتابع البيان "اليوم نرى بأعيننا وأمام أنظار العالم أجمع جرائم بشعة تطال كل ما هو حي على الأرض، إذ أن أحقادهم تسبق آلياتهم في إخراج جثث شهدائنا في المزارات في عفرين، كما شاهدناها سابقاً في مدينة سري كانيه".

ومضى متسائلاً "إلى متى يتغافل العالم عن جرائم الدولة التركية ومرتزقتها بحق أبناء شعبنا البريء وممتلكاتهم ومقدساتهم التي لم يعد للأرض قدرة على احتضانها بوجود المجرمين أمثالهم".

مناشداً "جميع القوى الدولية في أنحاء العالم ومنظمات حقوق الإنسان سماع صوتنا وتلبية ندائنا لتحرير مناطقنا في شمال وشرق سوريا كعفرين وسري كانيه وكري سبي ووقف انتهاكات الدولة التركية بعد اختراقها جميع القوانين الدولية بحق المدنيين ومقدساتهم"

(ع ص/ س ر)

ANHA