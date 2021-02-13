'هدف الاحتلال التركي وحكومة دمشق ضرب أمن المنطقة'

الاجتماع عقد في قاعة الاجتماعات بمجلس دير الزور العسكري في منطقة الكسرة بالريف الغربي، وذلك بحضور إداريين في مجلس عوائل الشهداء وقيادات في المجلس العسكري وعدد من عوائل الشهداء.

وفي بداية الاجتماع، وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، شرح القيادي في مجلس دير الزور العسكري دجوار عبد الله المستجدات التي تشهدها المنطقة وخاصة على الساحة السورية وما تشهده من أحداث متسارعة.

وأسهب القيادي في شرحه للوضع السياسي بتوضيح أطماع الاحتلال التركي وحكومة دمشق في مناطق شمال وشرق سورية، واستخدام مجموعة من المرتزقة لتنفيذ أجنداتها وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مستشهدًا بأحداث الشغب الأخيرة التي أججت نارها ميليشيا ما يسمى " الدفاع الوطني" التابعة لحكومة دمشق والاغتيالات التي طالت رموزًا عشائرية ونسائية في شمال وشرق سوريا والتي تهدف بمجملها إلى ضرب الاستقرار الذي تنعم به شمال وشرق سوريا وإشعال الفتنة بين مكوناتها وخاصة بين المكونين العربي والكردي.

ثم ناقش المجلس المشاكل التي تواجه عوائل الشهداء والشكاوى التي تقدموا بها والتي كان أهمها موضوع تقديم المساعدات لأسر الشهداء.

حيث وضح مجلس عوائل الشهداء أن آلية التوزيع تُبنى على أساس العوز الشديد، فهناك بعض أسر الشهداء تصنف تحت خط الفقر، فلا سقف يأويها أو أرض تقتات منها، لذلك فإن المجلس يعطي الأولوية للأسر الأشد فقرًا، ثم يتم التوزيع حسب التدريج، وينطبق التوزيع على المساعدات العينية والعقارات.

(ع ص/ م)

ANHA