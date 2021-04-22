'استهداف المنزل الذي مكث فيه القائد لن يحيدنا عن شعار لا حياة بدون القائد '

واستهدفت طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي، فجر الجمعة الماضي، المنزل الذي مكث فيه القائد عبد الله أوجلان عام 1979 بقرية علبلور الواقعة غرب مدينة كوباني، والذي يُعرف لدى أهالي كوباني بـ "منزل القائد".

وبهذا الصدد أجرت وكالتنا لقاءً مع الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد، والذي رأى أن القصف التركي على منزل القائد هو "للقضاء على قيم الشعب الكردي".

'القضاء على المقدسات'

وأشار عبيد إلى أن "الدولة التركية لم توقف قصفها على مناطق وشمال وشرق سوريا في محاولة منها القضاء على مكتسبات شعوب المنطقة"، مؤكدًا أنه "عندما يضيق عليها الخناق سياسيًّا وداخليًّا تلجأ إلى أساليب خاصة للقضاء على مقدسات الشعب الكردي".

وتطرق عبيد إلى أن "تركيا تحاول من خلال قصفها لمناطقنا، استهداف مشروع الأمة الديمقراطية، لذلك استهدفت مؤخرًا قرية علبلور"، وأضاف " إلا أن إرادة الشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا لن يتم النيل منها نتيجة قصف المنزل أو استهداف القرية، لأن الشعب اتخذ قراره في أنه لا حياة بدون القائد".

مؤكدًا أن "رسالة الشعوب في شمال وشرق سوريا هي التمسك بفكر القائد، ولا تستطيع أي قوة أن تبعد شعبنا عن القائد وفلسفته".

'استمرار المؤامرة'

وأضاف عبيد "استهداف المنزل الذي مكث فيه القائد هو استمرار للمؤامرة الدولية والعزلة المفروضة عليه، فشعوب شمال وشرق سوريا يخطون خطوات ناجحة في الإدارة الذاتية، لأنهم اتخذوا من فكره مشروعًا ديمقراطيًّا يخدم الجميع".

وناشد عبيد في نهاية حديثه شعوب شمال وشرق سوريا والشعب الكردستاني بتصعيد نضاله لتتحقق حرية القائد عبد الله أوجلان.

(م ح)

ANHA