'أردوغان يغطي على خيبته في غاري بالانتقام من حزب الشعوب الديمقراطية'

شنت دولة الاحتلال التركي، في 10 شباط الجاري، هجومًا بريًّا وجويًّا على منطقة غاري في جنوب كردستان بهدف احتلال المنطقة وتخليص مجموعة من الجنود والضباط الذين كان تم أسرهم سابقًا، وأفشل مقاتلو قوات الدفاع الشعبي الهجوم الذي استمر أربعة أيام متواصلة.

وللتغطية على الهجوم الفاشل الذي شنّه جيش الاحتلال التركي على منطقة غاري، وقتل 13 أسيرًا، قامت السلطات التركية (حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية) بشن حملة اعتقالات بحق سياسيين ضمن حزب الشعوب الديمقراطية، واعتقلت يوم 15 شباط فقط 716 شخصًا.

سكرتير حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا كوفان كنعو أشار إلى أنّ الدولة العثمانية وخليفتها الحالية "الدولة التركية" تعادي الشعب الكردي منذ مئات السنين وإلى يومنا الحاضر، وقال: "احتلت، منذ ثلاثة أعوام وإلى الآن، عدّة مناطق في شمال وشرق سوريا، تركيا تستهدف الشعوب التواقة إلى الحرية".

'الجيش التركي عاد خائبًا'

كوفان كنعو أثنى على المقاومة التي تبديها قوات الدفاع الشعبي في وجه الاحتلال التركي، وقال: "إنّ الدولة التركية شنت هجمات ضد قوات الدفاع الشعبي في جبال قنديل وحفتانين وآخرها منطقة غاري، واستخدمت كافة الأسلحة المتطورة، بهدف القضاء على القوات، وبتالي القضاء على الشعب الكردي لكنه عاد خائبًا، وجوبه بمقاومة بطولية ستُدون في التاريخ".

وأكد كنعو أن المقاومة التي أبداها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي أجبر جيش الاحتلال التركي على التراجع، وقال: "بعد هزيمته في غاري، باشر باعتقال ممثلي الأحزاب الكردية وحزب الشعوب الديمقراطي في باكور كردستان".

وتساءل كنعو، الدولة التركية شنّت هجومًا على منطقة غاري بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني والتي تتهمه بـ "الإرهاب"، فهل حزب الشعوب الديمقراطية والأحزاب الكردية في باكور كردستان "إرهابيون" أيضًا؟

'كل من يعارض أردوغان يُعتقل'

وأوضح كنعو أنّ ممثلي الأحزاب السياسية وحزب الشعوب الديمقراطي أشخاص يدعون إلى السلم والديمقراطية، والعيش بحرية، والدولة التركية تعتقلهم دون أيّ سبب مقنع، وقال: "أردوغان يعتقل كل من يعارض سياساته، وهذا منافٍ لقوانين المجتمع الدولي".

'على الأحزاب الكردية والمعارضة توحيد الرؤى والصف للحد من الانتهاكات'

سكرتير حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا أكد أنّ على الأحزاب السياسية الكردية والأحزاب المعارضة في تركيا وباكور كردستان توحيد الصف والرؤى السياسية، لوضع حد للانتهاكات والسياسات التي تقوم بها السلطات التركية بحق السياسيين والنشطاء.

كوفان كنعو ناشد كافة الأحزاب السياسية الكردية في كافة أجزاء كردستان بالاستعجال لتوحيد الصف الكردي، لمجابهة سياسات الدولة التركية بحق الشعب الكردي.

(م ح)

ANHA