'التتريك محاولة لصهر الشعب الكردي'

الانتهاكات والممارسات والمجازر التركية تثبت يومًا بعد يوم أنها تنتهج سياسة أجدادها العثمانيين، الساعية إلى التوسع على دماء الأبرياء واحتلال الأوطان عبر تهجير سكانها الأصليين.

تركيا احتلت العديد من المدن في شمال وشرق سوريا، ومنذ احتلالها تعيد ما فعلته في لواء الإسكندرون السورية عام1939، فتتبع سياسات مختلفة وممنهجة، حيث تعمل على تتريك المنطقة من خلال رفع العلم التركي، والتدريس باللغة التركية والتعامل بالليرة التركية، في محاولة منها لتطبيق الميثاق الملي.

'صهر الشعب الكردي'

عضو ديوان هيئة أعيان العشائر في شمال وشرق سوريا، حكم خلو، أوضح لـ ANHA أن هدف الاحتلال التركي من تتريك المناطق التي احتلها كعفرين وكري سبي وسري كانيه هو "صهر الشعب الكردي، وضرب جغرافية المنطقة واقتطاع المزيد من الأراضي السورية وضمها إلى تركيا".

وبيّن خلو، أن السياسات التي ينتهجها الاحتلال التركي تناقض أقاويله، "فتركيا جاءت إلى سوريا بهدف الاحتلال وضم الأراضي السورية، وليس دفاعًا عن شعبها وتحريره".

'محاسبة تركيا'

إن الانتهاكات والممارسات داخل المناطق المحتلة في الشمال السوري، تجري بإيعاز من الاحتلال التركي نفسه، وتتم عبر الفصائل المرتزقة التي تتبع مباشرة للميت التركي، بهدف بسط السيطرة على المنطقة تمهيدًا لضمها.

ومن جانبه يشير خلو، إلى أن جميع الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في المناطق المحتلة بإجراء التغيير الديمغرافي وتبديل العملة يستوجب محاسبتها، وتابع "تركيا دولة محتلة ويجب محاسبتها هي وأزلامها من المرتزقة، علم تركيا مرفوع في الأراضي السورية، وهي المسؤولة عن جميع الجرائم التي ترتكب في المناطق المحتلة، وليس لها أي حجة تتحجج بها".

'استهداف الكرد'

وأشار خلو، إلى أن ما يتعرض له الكرد في أجزاء كردستان كافة هي محاولات تركية لسد الطريق أمام حرية الشعب الكردي وقال: "تركيا تستهدف الشعب الكردي صاحب الحق في أجزاء كردستان الأربعة، والمكتسبات التي تحققت في روج آفا، والأنظمة التي أُسست في باشور والمقاومة المستمرة في روجهلات".

وقال عضو ديوان هيئة أعيان العشائر في شمال وشرق سوريا، حكم خلو، في ختام حديثه: "تركيا تستخدم جميع إمكاناتها وقوتها العسكرية في سبيل توسيع رقعة أراضيها على حساب باقي شعوب المنطقة، خاصة بعد تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية التي أصبحت لافتة للانتباه".

(هـ ن)

ANHA