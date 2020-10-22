'الناتو لن يغادر أفغانستان إلا بشروط وواشنطن توافق على بيع أسلحة متطورة لتايوان'

تناولت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الخميس، رفض الناتو الانسحاب من أفغانستان، وأشارت إلى احتمال تهميش مصر في أداء دور الوسيط بين فتح وحماس، في ظل موافقة إدارة واشنطن على بيع أسلحة بقيمة 1.8 مليار دولار لتايوان.

'واشنطن تايمز: ستولتنبرغ: قوات الناتو ستغادر أفغانستان عندما يتم استيفاء الشروط وليس قبل ذلك'

تطرقت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية إلى إمكانية انسحاب الناتو من أفغانستان، تزامنًا مع تصريحات ترامب بأن جميع القوات الأمريكية ستعود إلى الوطن بحلول عيد الميلاد، وقالت: "استبعد الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إمكانية الانسحاب المبكر للقوات من أفغانستان مع استمرار العنف في تدمير البلاد".

وتأتي تعليقات ينس ستولتنبرغ في أعقاب الخلافات الداخلية بين المسؤولين الأمريكيين الذين يبدو أنهم منقسمون بشأن الانسحاب السريع للقوات الأمريكية من البلاد.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل: "لدى الناتو قرابة 12 ألف جندي في أفغانستان، وكجزء من عملية السلام، قمنا بتعديل وجودنا، أي تعديلات أخرى تظل قائمة على الشروط، يجب أن تفي طالبان بالتزاماتها، وأن تقلل بشكل كبير من مستويات العنف وتمهد الطريق لوقف إطلاق النار".

وقال: "إن أعضاء التحالف سيتخذون قرارًا بسحب القوات معًا، سينسقون جهودنا وعندما يحين الوقت، ويتم استيفاء الشروط، سنغادر معًا، لكن ليس قبل ذلك".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتب الرئيس ترامب على تويتر أن جميع القوات الأمريكية ستعود إلى الوطن بحلول عيد الميلاد، وهو تأكيد سرعان ما شهد رد فعل من قادة البنتاغون وأثار قلق القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي المنتشرة في أفغانستان.

وقال ستولتنبرغ إن طالبان "يجب أن تقطع كل العلاقات مع القاعدة والجماعات الإرهابية الدولية الأخرى".

'هآرتس: تركيا تتطلع إلى استبدال مصر في التوفيق بين الفلسطينيين'

فيما قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: "إن اجتماعًا لكبار المسؤولين من حماس وفتح الفلسطينيين في اسطنبول في وقت سابق من هذا العام، أشار إلى احتمال تهميش مصر في أداء دور صانع المباريات بين الفصائل المتناحرة".

والتقى وفد رفيع المستوى من المسؤولين الفلسطينيين في إسطنبول في أيلول/سبتمبر لتوقيع اتفاقية تعاون بين الفصيلين الرئيسين في القطاع، فتح وحماس، اللتان كانتا على خلاف منذ 13 عامًا.

ووصف المسؤولون الاجتماع بـ "الاختراق"، حيث تم الاتفاق المبدئي على إجراء انتخابات خلال مدى ستة أشهر لغرض تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الفصائل، لكن هذا التحرك لم يلقَ ترحيبًا من خصم تركيا الإقليمي مصر.

ومنذ توقيع إسرائيل والإمارات على اتفاق السلام وتخليهما عن مبادرة السلام العربية، حاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس فتح مفاوضات مع حماس بمساعدة دول أخرى، بما في ذلك تركيا، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في القاهرة.

'ذا هيل: إدارة ترامب توافق على بيع أسلحة متطورة لتايوان بقيمة 1.8 مليار دولار'

صحيفة ذا هيل الأمريكية أفادت أن إدارة ترامب وافقت على بيع أسلحة بقيمة 1.8 مليار دولار لتايوان، بما في ذلك صواريخ جو - أرض، وفقًا لإشعارات إلى الكونغرس يوم الأربعاء.

ويأتي الإشعار الرسمي بالموافقة على مبيعات الأسلحة الثلاثة بعد أكثر من أسبوع بقليل من إخطار الإدارة للكونغرس بشكل غير رسمي لأول مرة.

وتشمل الصفقة 135 صاروخ كروز دفاعيًّا من طراز "سْلام-إي آر" والمعدات ذات الصلة، الذي يكفي مداه لبلوغ الصين.

وقال الإشعار إن عملية البيع ستساعد تايوان "على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية لأنها توفر قدرات هجوم دقيقة في جميع الأحوال الجوية، ليلًا ونهارًا، ضد الأهداف المتحركة والثابتة".

كما وافقت الإدارة على بيع 11 قاذفة صواريخ محمولة على شاحنات من صنع شركة لوكهيد مارتن لتايوان تسمى أنظمة الصواريخ عالية الحركة والمدفعية والمعدات ذات الصلة، بالإضافة إلى ست كبسولات استطلاع MS-110 يمكن تركيبها على طائرات مقاتلة تايوانية.

(م ش)