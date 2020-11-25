'المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات' ينتهي بإصدار البيان الختامي

واختتمت أعمال المؤتمر الذي عقده مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة، والذي اعتبر الجامع للمؤتمرات الـ13 التي عقدت في كافة مدن شمال وشرق سوريا, تحت شعار " ضمانة المواطنة وحقوق كل المكونات في سوريا موحدة، تعزيز التشاركية في مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تطوير وتمكين الإدارات الذاتية والمدنية."

البيان الختامي الذي حمل جملة من التوصيات والقرارات قرئ للرأي العام أمام وسائل الإعلام في نهاية أعمال المؤتمر من قبل ممثل الإدارة المدنية في الرقة ضمن اللجنة المشكلة لمتابعة توصيات وقرارات المؤتمر لورنس البورسان.

قال البورسان في البيان: "بعد أن عقد مجلس سوريا الديمقراطية ثلاث عشرة ندوة حوارية وسلسلة لقاءات جماهيرية تجسيداً للديمقراطية المباشرة في مختلف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، بهدف ضمان المواطنة المتساوية وحقوق كل المكونات في سوريا موحدة، وتعزيز التشاركية في مؤسسات الإدارة الذاتية، وتطوير وتمكين الإدارات الذاتية والمدنية".

وأضاف البورسان :"عقد اليوم مجلس سوريا الديمقراطية المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات حيث شارك في المؤتمر حوالي 300 عضو من كافة المكونات المجتمعية في شمال وشرق سوريا وممثلون عن القوى والأحزاب السياسية وشخصيات مستقلة و شيوخ ووجهاء العشائر وممثلون عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية"..

ونوه البيان أنه تم طرح العديد من الآراء والمقترحات بما يخص الحوار السوري -السوري وسبل المشاركة في العملية السياسية وإنهاء الاستبداد والإرهاب والاحتلالات , وتطوير وتمكين الإدارة الذاتية وضمان الحريات والحقوق وتطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والعودة الآمنة والطوعية للمهجرين النازحين إلى ديارهم وإنهاء كافة أشكال التغيير الديمغرافي وإطلاق المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين والمغيبين قسريا .

-وذكر البيان في ختامه بنود ورقة العمل التي طرحها مسد في المؤتمر وتمت المصادقة عليها والتي تضم 17 بنداً هاماً من أجل مستقبل سوريا.

(كروب/ل)

ANHA