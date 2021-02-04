'المؤامرة الدولية استهدفت كافة الشعوب المناضلة في وجه الفاشية التركية'

نظم مؤتمر ستار، ضمن سلسلة فعالياته في كافة نواحي مقاطعة الحسكة، محاضرة عن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبدالله أوجلان، مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 22 لها، في بلدة تل طويل التابعة لمدينة الحسكة.

وألقيت المحاضرة من قبل الإدارية في لجنة التدريب بمؤتمر ستار، سلوى أحمد، بحضور العشرات من الأهالي، وأعضاء المؤسسات المدنية في البلدة، وقالت في مستهلها "المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبدالله أوجلان استهدفت كافة الشعوب التواقة إلى الحرية في شخصية القائد الذي لم يفرق بين الطوائف والأجناس".

وأضافت سلوى أحمد "المؤامرة ليست ضد شخص القائد وحده أو الشعب الكردي، بل ضد كافة الشعوب المناضلة في وجه الفاشية التركية ذات الذهنية البربرية، التي اعتادت على الاضطهاد والاحتلال".

وأوضحت سلوى أن "القائد، بفكره وفلسفته وقراءته السليمة للتاريخ وأخذ القوة المنيعة من تجارب الشعوب، لم يقبل الظلم في الوقت الذي ضاعت فيه كلمة الحق والعدالة الإنسانية".

وقالت سلوى أحمد في نهاية حديثها "نحن بتضامن الشعوب والطوائف رجّحنا كفة الميزان إلى طرفنا عن طريق وحدة الشعوب، فبالاتحاد حققنا تاريخًا جديدًا".

ويشار إلى أن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان بدأت منذ الـ 9 من تشرين الأول عام 1998 عند خروجه من سوريا، وتم تسليمه إلى الدولة التركية في العاصمة كنيا نيروبي بتاريخ الـ 15 من شباط عام 1999.

(ه إ/هـ ن)

ANHA