'الحسكة تختنق انقذوها'.. مجلس المرأة يطالب بتحرك دولي لإنقاذ مليون نسمة

أصدر مجلس المرأة السورية اليوم بياناً بصدد تعمد الاحتلال التركي ومرتزقته إلى قطع مياه محطة علوك عن أبناء مدينة الحسكة، بحضور أعضاء مجلس المرأة السورية، وأعضاء حزب سوريا المستقبل.

وقرئ البيان من قبل عضوة مجلس المرأة السورية في مدينة الحسكة سناء حسو، وذلك أمام مفوضية الأمم المتحدة في مدينة قامشلو.

وحملت الحاضرات لافتات "لا للصمت"، "الحسكة تختنق انقذوها"، وسط صمت دولي تركيا تهدد مليون إنسان في الحسكة"، "نناشد العالم بضرورة التدخل لإنقاذ مليون شخص".

ولفتت سناء حسو إلى ممارسات الاحتلال التركي وقالت:" إنّ أزمة المياه في مدينة الحسكة وصلت إلى حد العطش الذي يهدّد حياة مليون شخص هناك، ودون مبالغة في ذلك، وذلك بعدما قامت تركيا، ولأكثر من مرة، بإغلاق محطة علوك التي هي مصدر ماء الشرب الوحيد لمدينة الحسكة وأريافها، حيث تقع المحطة قرب مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة التي تدعمها تركيا".

وبيّنت سناء حسو أنّ محطة علوك هي المصدر الوحيد لمياه الشرب لحوالي مليون إنسان، بالإضافة إلى كونها المصدر الرئيسي لنقل المياه بالشاحنات لمخيمات الهول والعريشة والتوينة (واشو كاني)، وإنّ تكرار عمليات وقف ضخّ المياه الصالحة للشرب يدفع بالسكان إلى مصادر مياه غير آمنة، وهو ما يشكّل خطراً جسيماً على حياتهم في ظل الجهود المحلّية للتصدي لفيروس كورونا المستجد".

وأدانت سناء حسو القطع المتكرر والمتعمد للمياه من "محطة علوك" من قبل القوات التركية والفصائل الإرهابية المرتبطة بها، واستخدامهم المياه كورقة ابتزاز.

حرمان متعمد

ونوّهت سناء حسو إلى أنّ هذا الحرمان المتعمّد من المياه للسكان يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب، وانتهاكاً لحقوق جميع سكان شمال وشرق سوريا الأساسية بالحصول على مياه صالحة للشرب والاستعمال".

ودعت سناء حسو الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للضغط على الحكومة التركية، والفصائل المرتبطة بها من أجل السماح بإعادة ضخ المياه باتجاه المناطق المحرومة منها بشكل فوري وعاجل، وضمان عدم تكرار عمليات القطع تحت أي ذريعة كانت.

وطالبت سناء حسو الأمم المتحدة بتحييد محطة مياه "علوك" عن الصراعات السياسية والعسكرية وإخضاع إدارتها إلى فريق متخصص ومستقل، تحت إشراف ورقابة دولية، وكف يد القوات التركية أوأي طرف آخر من استخدامها كورقة ابتزاز، وضمان أن يستفيد جميع سكان منطقة شمال وشرق سوريا من الموارد المائية، وأي موارد أخرى بشكل عادل ومنصف، دون تمييز من أي نوع كان

و برقابة دولية محايدة، والعمل على فتح تحقيق مستقل حول عمليات القطع المتكررة، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، أيّاً كانت الجهة المسؤولة".

(ل د/ م ح)

ANHA