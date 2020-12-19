'الحماية الذاتية ودعم القوات العسكرية الحل الوحيد لاستقرار المنطقة'

تزايدت هجمات وجرائم الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا، بأساليب يسعى من خلالها إلى توسيع رقعة احتلاله، ويرى أهالي شمال وشرق سوريا أن الحماية لا تقع على عاتق القوات العسكرية فقط، بل على عاتق كافة أفراد المجتمع ومن مختلف المكونات.

أحمد سليم (58عامًا) من أهالي مدينة قامشلو، أوضح أن الحماية الذاتية بالنسبة لمكونات شمال وشرق سوريا مهمة جدًّا، مشددًا على ضرورة انتباه كل شخص في المنطقة إلى سياسات العدو، وعدم ترك منازلهم ومدينتهم، وحماية أنفسهم بأنفسهم، وقال: "يجب على الأهالي البقاء في أرضهم ووطنهم، والوقوف في وجه العدو، لأن تركهم لمنازلهم ليس حلًّا لصد الهجمات".

وأشار سليم: "على كافة مكونات شمال وشرق سوريا وحدة الصف، لأن مسؤولية حماية أرض الوطن لا تقع على عاتق العسكري فقط، إنما على الأهالي أيضًا الوقوف إلى جانب القوات العسكرية وحماية أنفسهم وأرضهم".

'كي ننتصر في ثورتنا يجب رص الصفوف والحماية الذاتية دواء للاستقرار'

ومن جانبه، لفت المواطن عبد الكريم أحمد (64عامًا)، إلى أهمية الحماية الذاتية في الوقت الراهن، الذي يشن فيه الاحتلال التركي هجمات مكثفة على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "العدو التركي يزيد من انتهاكاته وهجماته على أهالي المنطقة، ومن أجل أن ننتصر في ثورتنا ونقف في وجه العدو يجب علينا رص الصفوف مع القوات العسكرية لنكون يدًا وقوة واحدة، لأن القوات العسكرية تستمد قوتها من شعبها، والوحدة والحماية الذاتية هي دواء لاستقرار كافة مكونات المنطقة".

وبدروها شددت المواطنة عفاف محمد على ضرورة تمسك كافة المكونات في شمال وشرق سوريا بأرضهم، وقالت: "وحدة مكونات المنطقة أهم وسيلة للتخلص من العدو ولحماية أسرنا وأهلنا، ويجب أن ننبّه الكبار والصغار إلى خطورة الهجمات التركية، وأن أردوغان هو عدو مكونات شمال وشرق سوريا كافة".

فايز الأحمد نوه إلى أن تركيا لا تريد أن يعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن على كافة الأهالي التنديد بالانتهاكات التركية لإيصال صوتهم إلى كافة دول العالم وفضح سياسات تركيا، وقال: "على الأحزاب الكردية أيضًا الوحدة بأسرع وقت ممكن، للوقوف في وجه الاحتلال معًا".

(م ح)

ANHA