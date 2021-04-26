'الهجوم التركي على زاب وآفاشين محاولة لاستعباد الكرد ولن نسمح بذلك'

شن جيش الاحتلال التركي، هجوماً برياً وجوياً على مناطق الدفاع المشروع في زاب وأفاشين بهدف احتلالها، وندد أهالي كركي لكي بالهجوم الأخير على مناطق الدفاع المشروع.

استنكر المواطن يوسف رمضان الهجوم التركي على مناطق الدفاع المشروع قائلاً:" يأتي الهجوم التركي بالتزامن مع هجمات الدولة السورية على قامشلو والذين يخططون مع بعضهم للهجوم على الشعب، بعد احتلال عفرين وسري كانيه وتل أبيض إلا أن الدولة التركية لن تنتصر في مخططاتها بعد فشلها في كاري وشنكال".

كما استنكر المواطن خالد عثمان أيضاً الهجوم التركي على منطقة أفاشين وزاب، وقال:" الدولة التركية عندما تفشل في هجومها على منطقة ما فإنها تريد إثبات قوتها من خلال هجوم آخر إلا أنها لن تنتصر لأننا على ثقة بقواتنا الكريلا، والشعب الكردي لن يعطي المجال للفاشية التركية لإنجاح مخططاتها وسنكون سنداً لقوات الكريلا، وتحاول تركيا أن تجعل من الشعوب عبيداً لها ولكننا لن نسمح بتنفيذ المخططات التركية".

وبدوره أشار محمد صالح، من أهالي كركي لكي، إلى أن الدولة التركية تدعي الإسلام إلا أنها تهاجم في شهر رمضان فالإسلام بريء منها، ونحن سندافع عن مناطقنا وأرضنا وحقوقنا وإرادتنا وكرامتنا ولغتنا. ونحن يداً بيد الكرد والعرب وكل المكونات سنكون صامدين ومقاومين أمام الهجمات التركية".

(م)

ANHA