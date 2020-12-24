'العُزلة هي عمل إجرامي '

منذ أسر القائد عبد الله أوجلان عام 1999، تفرض السلطات التركية عُزلة مشدّدة عليه، وعلى الرّغم من أنّ الدولة التركية تؤدّي دور رأس الحربة في فرض العُزلة، والسياسات المسيّرة في سجن إمرالي في تركيا، إلّا إنّ قيادات حزب العمال الكردستاني ومنظومة المجتمع الكردستاني، تؤكّد أنّ العُزلة المفروضة على إمرالي تأتي في إطار سياسة منهجية للقوى المهيمنة الهادفة إلى إبقاء منطقة الشرق الأوسط في حالة من الفوضى والتناحر الديني والقومي.

وبالرغم من العُزلة المشدّدة على القائد عبد الله أوجلان، يرى الإداري في المكتب التنظيمي لحزب الاتحاد الديمقراطي، أنّ العُزلة لم تحقّق كامل أهدافها، لأنّ الشعب تأثّر بفكر وتوجيهات القائد الذي كسب ثقة الشعب.

'العُزلة...عمل إجرامي بحقّه'

وأكّد مصطفى إنّ العُزلة التي تفرضها الدولة التركية على القائد أوجلان "هي عمل إجرامي"، واعتبر أنّ الصّمت الدولي عن العُزلة "عارٌ".

وطالب مصطفى الشعب الكردي بتحقيق وحدته لإنهاء العُزلة على القائد عبد الله أوجلان.

ومن جانبها استنكرت الرئيسة المشتركة لكومين شهيد جلال فاطمة جميل، ممارسات السلطات التركية بحقّ القائد عبد الله أوجلان، وفرض العُزلة المشدّدة عليه، ونوّهت إلى أنّ تركيا لا تريد الحل، لذلك لا ترفع العُزلة عن القائد أوجلان.

ودعت فاطمة الشعب في كردستان لتصعيد النضال من أجل رفع العُزلة، وقالت: "من يريد أن يعيش حرّاً فليطالب بحريّة القائد".

(م)

ANHA