'الاحتلال لا يروق له أي تقارب بين القوى الكردستانية'

بدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتصعيد عبر قنواته الإعلامية وتحشيد قواته العسكرية في مناطق الدفاع المشروع، وخاصة في مناطق بهدينان وغاري وماتينا، في باشور كردتسان، الأمر الذي شكّل حالة استياء في الشارع الكردي.

وفي هذا السياق، التقت وكالتنا ANHA نساء مدينة ديرك، اللواتي تحدثن عن المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد الشعب الكردي في ظل الظروف الحساسة، وحذّرن من عدم الانجرار لمخططات العدو.

هبة جتو قالت " إن الحوار الوطني بين الأحزاب الكردية في روج آفا خلق الطمأنينة لدى الشارع الكردي، إلا أن تحشيد الحزب الديمقراطي الكردستاني لبيشمركة روج في جبال كردستان، خلق عدم ارتياح لدى الشارع الكردي".

وتابعت هبة حديثها: "إن دولة الاحتلال التركي تحاول بشتى الوسائل القضاء على التجربة الناجحة في شمال وشرق سوريا، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، لذا تحاول عبر أدواتها ضرب مكتسبات الشعب الكردي".

'الاقتتال الكردي- الكردي يخدم أعداء الشعب الكردي'

وتابعت هبة" إن الشعب الكردي في الأجزاء كردستان الأربعة يرفض الاقتتال الكردي، وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة، ويجب على الشعب الكردي في باشور كردستان الانتفاض ضد أية أجندات تخدم الدولة التركية وتحاول خلق الفتن واندلاع الحرب ".

وفي نهاية حديثها قالت هبة جتو: " إن الاقتتال الداخلي لن يجلب سوى الدمار للشعب الكردي، لذا يجب على السياسيين توحيد صفوفهم لخدمة ومصلحة أبناء الشعب الكردي".

'حشد بيشمركة روج في مناطق الدفاع المشروع مطلب تركي'

بدورها قالت دارستان دومو" إن الاقتتال الداخلي يخدم الدولة التركية، وهدف تركيا من هذه الهجمات هو حشد قوات بيشمركة روج إلى مناطق الدفاع المشروع، لعدم توحيد الصف الكردي، وتدمير ما حققه الشعب الكردي من انتصارات ".

وأضافت دارستان" إن هدف الاحتلال التركي من هذه المخططات هو القضاء على أي تقارب يوحد الأحزاب السياسية الكردية ولا يروقها ذلك، لذا يجب على الشعب الكردي والأحزاب السياسية توحيد موقفهم حيال هذه المؤامرات التي تتعرض لها مناطق الدفاع المشروع".

وأشارت دارستان إلى أن "الاحتلال التركي يسعى بكل الوسائل إلى القضاء على الوجود الكردي، من خلال وكلائها إلى خلق قتال بين الإخوة، لذا يتطلب من الشعب توحيد صفوفه وعدم الإصغاء إلى السياسيين الذين يخدمون مصالح الدول المحتلة لكردستان".

وفي نهاية حديثها قالت دارستان دومو" إن هدف المحتل التركي القضاء على وجود الشعب الكردي وتجربته الناجحة في روج آفا والقضاء على أخوة الشعوب، والسيطرة على المنطقة عبر مرتزقتها، لذا نستنكر بأشد العبارات أي قتال كردي كردي يخدم أعداء الشعب الكردي، وخاصة في هذه المرحلة التاريخية الحساسة".

(م ح)

ANHA