'على الشعب الكردي في باشور الانتفاض ضد سياسة الخيانة التي يتبعها الديمقراطي الكردستاني'

وتشن دولة الاحتلال التركي هجمات مكثفة على باشور(جنوب كردستان) منذ 23 نيسان الماضي، لكن تركيا تواجه مقاومة بطولية تبديها الكريلا، ولذلك تستخدم دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيمياوية في حربها على الكريلا لعجزها عن التقدم في باشور.

ويشارك الحزب الديمقراطي الكردستاني جيش الاحتلال التركي في حربه ضد الكريلا، حيث هاجم مسلحوه قوات الكريلا وتسببوا في استشهاد 5 من مقاتلين في منطقة خليفان خلال كمين نصبه لهم.

'موقف الديمقراطي الكردستاني أصبح واضحاً للجميع'

وحول هذا الموضوع، تقول الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، بيريفان إسماعيل: "تشن الدولة التركية الهجمات على باشور كردستان ضد قوات الكريلا. تركيا تسعى إلى القضاء على القوى الكردية في باشور كردستان، ونراها تتجول في باشور كأنها منطقة بلا حدود وتفعل كل ما تريد وما تشاء فيه".

وأضافت: "موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني أصبح واضحاً جداً، ويلاحظ ذلك من سياسته، إذ يريد إبادة الشعب الكردي، وهذه ليست الخيانة الأولى للديمقراطي الكردستاني، ففي عام 2014 حصلت خيانة في شنكال من قبل الديمقراطي الكردستاني بحق الشعب الكردي في شنكال، وقام داعش بقتل وخطف الأهالي وتهجيرهم".

وأشارت بيريفان إسماعيل إلى أن "الديمقراطي الكردستاني يعمل لصالح الدولة التركية التي لا تحارب الشعب الكردي في باشور فقط، بل في روج آفا أيضًا".

وطالبت الحزب الديمقراطي الكردستاني بترك مصالحه الحزبية والعودة إلى الشعب الكردي، مؤكدة على ضرورة أن ينتفض الكرد ضد سياسة الديمقراطي الكردستاني.

وقالت بيريفان إسماعيل موجهة حديثها للشعب الكردي في باشور كردستان: "كما باع الحزب الديمقراطي الكردستاني شنكال عام 2014 سوف يبيعكم أنتم أيضاً".

مؤامرة دولية جديدة على الشعب الكردي

وأكدت بيريفان إسماعيل أن "قوات الكريلا لم ترد على الحزب الديمقراطي الكردستاني بأي شيء حتى الآن. هناك مؤامرة دولية على الشعب الكردي والدليل على ذلك، الصمت الروسي وصمت حكومة دمشق في روج آفا حيال الهجمات التي تتعرض لها من الدولة التركية".

وقالت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، في ختام حديثها أنه "يجب أن يكون موقف الشعب الكردي واضحاً أمام الذين يريدون خيانة الكرد في باشور وباكور وروج آفا وروجهلات والوقوف أمام هذه الخيانة وسد الطريق أمامها، وعلى أمهات مرتزقة روج سحب أبنائهم إلى جانبهم؛ لوقف الخيانة بحق الشعب الكردي؛ لأن مسعود البرزاني يستخدمهم في محاربة قوات الكريلا".

(ج)

ANHA