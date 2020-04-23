272 صحفياً يناشدون القوى الكردستانية بالحوار ومنع الاقتتال الداخلي

ووقّع 272 صحفياً كردستانياً على بيانٍ موجهٍ إلى القوى السياسية في كردستان، على خلفية التوتر الحاصل في منطقة زينه ورتي في جنوب كردستان.

وجاء في نص البيان:

التوتر الحاصل في منطقة زينه ورتي في باشور كردستان، يكاد يتحول في أية لحظة إلى اقتتال بين القوى الكردية.

خلال جميع حوادث الاقتتال الداخلي بين الكرد، كان عدو الشعب الكردي هو المستفيد الوحيد.

تسعى دولة الاحتلال التركية منذ البداية إلى القضاء على مكتسبات الشعب الكردي، وتفعل كل ما بوسعها من أجل القضاء على هذه المكتسبات في أجزاء كردستان الأربعة.

وحملات الاحتلال ضد مناطق روج آفا، والموقف العدائي ضد استفتاء استقلال إقليم جنوب كردستان، وكذلك إحراق البشر وهم أحياء في شمال كردستان، وحملات الاعتقال المتواصلة حتى الآن، ليست سوى أمثلة واضحة للعيان على السياسات التركية.

الدولة التركية نشرت العديد من قواتها وعملائها في العديد من مناطق جنوب كردستان، وتواصل مساعيها من أجل افتعال اقتتال داخلي بين الشعب الكردي.

إذا عملت القوى الكردية على تخفيف عبء الدولة التركية وباقي الدولة المحتلة، فيجب أن ندرك أن الشعب الكردي برمته سوف يرزح تحت ثقل هذا العبء.

يجب العمل فوراً على إزالة التوتر والأزمة التي تهدد أمن ومكتسبات أجزاء كردستان الأربعة.

- على جميع الأطراف العمل أولاً على سحب قواتها العسكرية من زينه ورتي.

- ومن ثم يجب البدء بالحوار واللقاءات المباشرة، وحل المشاكل عبر الحوار.

- من المعلوم أن حماية مكتسبات القوى السياسية الكردية في المنطقة، تفرض على هذه القوى التواصل والتعامل مع الدول المحتلة، ولكن يجب أن لا يكون هذا التواصل على حساب مكتسبات القوى السياسية للأجزاء الأخرى من كردستان وعلى حساب الشعب الكردي.

- ولأجل منع ظهور مثل هذه المشاكل مستقبلاً، وحل القضايا بشكل جذري، يجب على جميع القوى السياسية إعادة تفعيل مساعي عقد المؤتمر الوطني.

نحن على قناعة بأنه لا توجد أية مشكلة لا يمكن للقوى السياسية الكردية حلها عبر الحوار.

"عابد كار، عابد جتين، آهين مصطفى، أحمد كركوك، أحمد هيمو، أحمد قهرمان، أحمد سمير، آلان معيش، علي داغلي، علي كولر، علي اوزتورك، علي جان كايا، آمانج ورتي، آمارا باور، آمد دجلة، آرش ميرزايي، آرمانج هركول، آرين بوطان، آرزو دمير، أصلان أصلان، آفاشين هيلين، آفستا جزير، آيهان تيفور، آزاد سفو، عزيمة إينان، بارش بويراز، بارش جاربان، باسل رشيد، باشور أنكيزك، بايرام بالجي، بيمال خوندوار، برجم جودي، برهم لطيف، بيريتان زاغروس، بيريفان أمين أوغلو، بيخال قادر، بنفش ساريا، بريار محمد، بوطان كرمياني، بوطان كوجر، بنياد جزيري، برهان أكينجي، باشور علي، بشرى علي، جعفر جافو، جعفر تار، جاهد مرفان، جان قصاب أوغلو، جمال توران، جميل مراد، جمو دوغان، جيرين جيلان، جوان جمعة، جيهان بيلكين، جيهان أوزغور، جفين عباس، جوزا ابراهيم، جمعة محمد، جكدار جيندار، دابان شيواني، دانا عمر، دلال جميل، دلال رمضان، دليل زيلان، دمهات بلكي، دنيز دفريم، دفريم أرسلان، دجلة دمهات، دجلة أحمد، دجلة أيتو، دلشاد جودي، دلشاد خوشناف، دلوجان بوزي، دوغان جتين، إيبرو آيدين، أكين بايسال، أكرم بركات، أردال أر، أردال تيمورلنك، أرغون أوزدمير، أرسين جاكسو، أفين حسن، أفين أوسي، أيوب كردي، عزرا سعدون، فاروق ساكيك، فايق عمر، فهيم أشك، فردا جتين، فرهاد جيهان بكي، فرهنك حلبجيي، فريدة حمكو، فريدة زاده، فرمان محمد، فرياد كويي، فواز محمد، فيدان عبدالله، فراس ابراهيم، فؤاد كاف، فوسون أردوغان، كولان آكريي، كلستان جيا إيكه، كلستان تارا، كولر يلدز، كوناي أصلان، خليل بايسوي، خالد أرميش، حميد أكيول، هوار ستار، حيدر أشك، حيدر كزلر، هجار السيد، هيلين جودي، هيلين أوزل، همرين عمر، حنان محمد، هنار ابراهيم، هندرين هورامي، هريم قادر، ايريش جمال، حسن حسان، حسن رمو، حسن ظاظا، حسناء محمد، هفال أرسلان، هيفي خلف، حوره فريدون، حوري كريكار، هشام عرفات، هيام عبدالله، هوزان زبير، حسين داغ، حسين نارلي، ابراهيم كوموش، ادريس كارا، إلهامي أردوغان، أيلون أندوك، ايمان حسن، إينان كزر، اينان أوزل، عيسى شيخو، عصام عبدالله، عصمت أكورت، عزت أكجين، جيان أحمد، جيان بيران، كاميران سعدون، كروان هورامي، كروان سالان، كاظم تيمورلنك، كلثومة علي، كمال نجم، كنعان علي اوغلو، كندال جودي، كندال مدياد، ليلى جليك، ليلاف حسن، ليندا الشيخن ماهر أوزمز، مظلوم سيدار، ميديا كنعان، ميديا حنان، ميديا ملك، ميديا سليمان، محمد حسن، محمد أكينجي، محمد درويش، مرال كوجوك، ميرخاس عفرين، ميسوره محمد، ميساء كلهور، ميساء محمد، مزكين حمو، مزكين كورسي، مجاهد أفراس، ناسيار مصطفى، ناظم دشتان، نجم الدين سالاز، نجبير أوصمان، نهاد أوصمان، نهاد كايا، نهاد بوسات، نزار بولدان، نور محمد، نوردوغان آيدوغان، عمر خوجه بري، أوريفان عبدو، عمر تور، بروين ليكرين، بيمان حسيني، قدري أسن، رمضان أولجن، ريباز حسن، ربيعة أيتو، ريناس رمو، روشن قاسم، رضا منوجيهري، رودي تحلو، روهلات حنيفي، روجبين أكين، روجدا سيدخان أحمد، روناهي رشيد، روني حمو، رونيدا حجي، روبرين بكر، سامية كردي، سارا شيخ حسن، صبيحة سليمان، صلاح خضر، صلاح الدين صورو، سلمان أصلان، سلوى عبدالرحمن، سميرة شهابي، سربست تالي، سرحد ديرسم، سيد أفران، سيماف خليل، سينم آدالي، سيبان سلو، سيامند علي، سلافا عبدالرحمن، سولين ماوا، سولين رشيد، سولين سرحان، سوما فرهاد جواد، سوران حسين، سوران محمد، سورغول شيخو، سوزدا أورمار، سوزدار وقاص، ستيرك كلو، سونا تونج، شالاو حسن، شايجا كلهور، شنكول أوغور، شيرين علي، شيرين محي الدين، شرفان نرجس، شرفين مصطفى، شيلان بلشين، شينه فايق، شيار كارا، شيار منذر، شكري يلدز، طاهر محمد، ترزه طه، تولين حسن، أسامة محمد، أولكم زرميا، فاروج أحمد، فيصل أشك، ويسي تالي، غاندي علو، خباتكار رابرين، خليل مصطفى، خيري جليك، خزنه جلال، خزنه شيخ نبي، غربة تالي، يحيى كريم، ياسمين كنعان، يوسف سرحد بوجاق، زانا العلي، زانا سيدي، زينب عبدالله، زينب بركات، زيلان ديرسم، زيلان حسن، زيلان محمد، زوزك بالك، زوزان رمضان، زبير برادوستي".

(ك)

ANHA