2600 شاحنة تفرغ حمولتها في صوامع الحسكة وأخرى تنتظر دورها

تستمر عملية توريد محصول القمح إلى مراكز الاستلام التي حددتها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لشرائه من المزارعين.

وحددت هيئة الزراعة والري 25 مركزاً موزعاً على جغرافية شمال وشرق سوريا لاستلام محصول القمح من المزارعين، بسعر 43 سنتاً للكيلو غرام الواحد مع مراعاة نظام الدرجات.

في مدينة الحسكة التي حُدد فيها مركز صوامع تل حجر وصوامع صباح الخير في الريف الجنوبي، تستمر الشاحنات بتفريغ حمولتها من القمح.

وكانت هيئة الزراعة والري قد كشفت في وقت سابق عن استلام 200 ألف طن من محصول القمح، خلال 14 يوماً بعد فتح المراكز لأبوابها أمام الاستلام.

وتتسع صوامع الحبوب في تل حجر لنحو 130 ألف طن، لكنها خصصت لاستلام 80 ألف طن من القمح، أما صوامع صباح الخير فتتسع لـ 120 ألف طن، وخصصت لاستلام 90 ألف طن من القمح، وذلك وفق ما أشار إليه الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي في الحسكة، لازكين أحمد.

وتستلم صوامع الحسكة القمح من الساعة الـ 08.00 إلى الـ17.00، وتبدأ بعدها عملية الفرز والتخزين وفق الدرجات داخل الصوامع.

2600 شاحنة أفرغت حمولتها

وخلال 15 يوماً، أفرغت 2600 شاحنة حمولتها من مادة القمح في كل من صوامع تل حجر وصباح الخير.

وحسب لازكين أحمد، أن هناك عدد من الشاحنات لا تزال تنتظر دورها في تفريغ الحمولة، مؤكداً أن الموسم الحالي يمكن وصفه بالوفير.

(د آ/ م ح)

ANHA