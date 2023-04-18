أطلق الهلال الأحمر الكردي في 11 نيسان الجاري، حملة "الأمل في عطائكم"، لجمع زكاة الفطر بالتنسيق مع الكومينات والمجالس وتحويلها إلى معونات لتوزيعها على مهجري عفرين المحتلة القاطنين في مقاطعة الشهباء، وتوزيع 1000 سلة غذائية على أسر ذوي الهمم في شمال وشرق سوريا.

وتحوي السلل الغذائية التي تم توزيعها في معظم مناطق شمال وشرق سوريا حتى الآن، كل من (رز، وبرغل، وشعيرية، وشاي، وزيت، وملح، وطحين وعدس).

مساعدة متضرري الزلزال

جاءت مبادرة جمع زكاة الفطر التي ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لمساعدة العوائل المحتاجة وبالأخص متضرري الزلزال في مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بمبالغ مالية، حسب عضو الهلال الأحمر الكردي دلكش عيسى.

وشملت المبادرة التي انطلقت من مدينة قامشلو بالتنسيق مع منظمة نودم للتأهيل والتنمية البشرية المستدامة لذوي الاحتياجات الخاصة ومجلس قامشلو، توزيع 100 سلة غذائية في كل مدينة وناحية من شمال وشرق سوريا.

زيادة السلل الغذائية

دلكش عيسى أوضح أنه تم زيادة 100 سلة أخرى على العدد ليكون العدد الإجمالي للسل الغذائية التي يتم توزيعها على أسر ذوي الهمم في شمال وشرق سوريا 1100 سلة.

وبيّن عيسى أن عملية التوزيع انتهت بنسبة 95% في العديد من المناطق، كدير الزور والرقة والطبقة وكوباني وإقليم الجزيرة، وهي مستمرة في بعض المناطق الصغيرة والتي من المقرر أن تنتهي عملية التوزيع فيها أيضاً خلال اليومين القادمين.

واتخذ الهلال الأحمر الكردي مبلغ 7500 ل.س لزكاة الفطر عن كل شخص لهذا العام، وذلك بعد النقاش مع المؤتمر الإسلامي الديمقراطي.

إقبال فعّال للأهالي

عن موقف الأهالي حيال هذه الحملة، قال عيسى: "شارك الأهالي في حملة زكاة الفطر بشكل فعال، كما في الحملات الإنسانية الأخرى التي أطلقها الهلال الأحمر الكردي قبل الآن"، وأضاف: "يطلق الهلال الأحمر الكردي حملات مساعدة سنوياً بالتنسيق مع المجالس والمؤسسات وبالأخص في شهر رمضان المبارك".

دلكش عيسى أكد أن الهلال الأحمر الكردي سيواصل مشاريعه لمساعدة المحتاجين في المنطقة صحياً أكانت أو غيرها، لا سيما ضمن مخيمات المهجرين، عبر توزيع الأدوية بالتنسيق مع مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقال: "بالنسبة لإطلاق حملات المساعدة فذلك يعتمد على الوضع الذي يشهده شعبنا وما يمر به، ونحن مستعدون دائماً لمساعدة أهلنا في المنطقة".

تمديد فترة التوزيع

لفت عضو الهلال الأحمر الكردي دلكش عيسى، الانتباه إلى أسباب تأخر توزيع المساعدات في كل مناطق شمال وشرق سوريا، وبيّن: "الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً أدت إلى توقف توزيع المساعدات عدة أيام، مما أدى إلى التأخر من انتهاء الحملة في الوقت المحدد".

وكان من المقرر توزيع كافة السلل الغذائية حتى تاريخ 15 نيسان، لكن نتيجة الظروف الآنفة الذكر تم تمديد الفترة المحددة لعدة أيام أخرى.

(آ)

ANHA