%80 من منازل الشهباء تضررت بفعل الزلزال والحصار يمنع ترميمها

تعاني مقاطعة الشهباء من هشاشة كبيرة في بنيتها التحتية؛ جراء الحروب التي دارت فيها خلال سنوات الأزمة السورية.

وبعد الزلزال والهزات الارتدادية التي ضربت المنطقة خلال شهر شباط المنصرم بدءاً من 6 شباط، عانت المقاطعة من ظروف صعبة وتضررت منازلها التي كان معظمها شبه مدمر وتأوي مهجري عفرين؛ ما جعلها غير صالحة للسكن.

الرئيسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، رحاب جبو، تحدثت لوكالتنا عن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل في المقاطعة وأعمالهم لترميم بعضاً منها.

وقالت رحاب: "من المعروف عن مقاطعة الشهباء بأنها مرت خلال السنوات الماضية بحروب ولحق بها الدمار؛ ما أدى لتضرر البنية التحتية فيها بشكل كبير، ونتيجة الزلازل تعرضت المقاطعة لأضرار كبيرة للغاية".

وتابعت: "لذا وبعد الزلزال الأول شكلنا لجنة للكشف عن المنازل المتضررة، حيث قيمت اللجنة بتضرر أكثر من 1500 منزل، ومع وقوع الزلزال الثاني، 20 شباط ونتيجة الهزات الارتدادية المستمرة، تهدمت منازل أخرى وبعض الأخر مهددة بالانهيار؛ لتصل نسبة تضررها جراء تلك الزلازل لـ 80%".

هيئة الإدارة المحلية، عملت عبر لجانها في النواحي وبلدات على تأمين بعض المواد اللازمة لترميم المنازل كالإسمنت والبحص وغيرها، ولكن وبسبب الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق عانت اللجان من صعوبة توفير الكميات اللازمة من المواد للمتضررين.

كما عملت الآليات الثقيلة في المقاطعة على جرف الركام من الشوارع التي أغلقت؛ جراء تهدم المنازل، كما هدمت أخرى كانت مهددة بالانهيار.

نصب 300 خيمة لإيواء المتضررين جراء الزلازل، و50 خيمة لإتمام الفصل الدراسي الثاني

وعن الأعمال التي قامت بها البلدية بالتنسيق مع جهات أخرى، قالت رحاب: "قمنا عبر التنسيق مع إدارة مخيم سردم، بتوسيع المخيم ونصب 300 خيمة فيه؛ لإيواء المتضررين جراء الزلزال من مقاطعة الشهباء ومدينة حلب".

وأضافت: "كما نصبنا بالتنسيق مع هيئة التربية والتعليم 50 خيمة لإتمام العملية الدراسية في ناحية الأحداث وقرية تل قراح، ومن المقرر نصب 50 خيمة أخرى في مدنية تل رفعت".

إمكاناتنا ضعيفة ونعمل جاهدين على ترميم المنازل المتضررة

وعن سياسة الحصار المفروضة على المقاطعة وعدم السماح بمرور المواد الأساسية لها، قالت رحاب: "تعيش مقاطعة الشهباء بعد تهجير أهالي مقاطعة عفرين إليها؛ حصاراً خانقاً تفرضه حكومة دمشق، لذا نعاني جراءه نقصاً بمواد البناء ومادة المازوت".

وزادت "على الرغم من الإمكانات الضعيفة، نعمل بالتنسيق مع الكومينات والمجالس على توفير المستلزمات الضرورية لترميم منازل الأهالي".

ودعت رحاب في ختام حديثها المنظمات الإنسانية؛ لإرسال المساعدات لمقاطعة الشهباء، وطالبت حكومة دمشق برفع الحصار عن المقاطعة.

(سـ)

ANHA