25 الية عسكرية للاحتلال التركي يدخل للأراضي السورية

وقال المرصد السوري لحقوق الأنسان أن رتل للاحتلال التركي مؤلف من نحو 25 آلية عسكرية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون واتجه نحو ما تسمى النقاط التركية ضمن منطقة "خفض التصعيد".

ومع استمرار تدفق ارتال الاحتلال التركي، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2775 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

هذا وتأتي تحشدات الاحتلال التركي إلى الاراضي السورية اليوم بالتزامن مع الاجتماع الذي سيعقده كل من روسيا وايران وتركيا اليوم للبحث حول اخر المستجدات على الساحة السورية.

(آ س)