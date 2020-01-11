240  مليون لتر من مازوت التّدفئة وُزّعَ على الأهالي والبدء بتوزيع الدّفعة الثّانية

وبدأت لجان المحروقات في الإدارات الذّاتيّة والمدنيّة في مناطق شمال وشرق سوريا بتوزيع مازوت التّدفئة لأهالي شمال وشرق سوريا قبل دخول فصل الشّتاء الحالي، وتمّ توزيع 200 لتر للعائلة الواحدة كدفعة أولى، فيما وزّعت بعض اللّجان 400 لتر كدفعة واحدة على أهالي بعض المدن، بسعر 75 ليرة سوريّة للتر الواحد.

ووصل عدد الأسر الّتي شملتها عمليّة التّوزيع أكثر من (14474) ألف عائلة، وبلغت الكمّيّة الّتي وزّعت عليهم (240652530) مليون لتر.

ووزّعت الإدارة توزيع مازوت التّدفئة على أكثر من 22631 ألف عائلة من المهجّرين جرّاء العدوان التّركيّ من مناطق كري سبي/ تل أبيض، وسري كانيه/ رأس العين المُحتلّتين، وبلغت الكمّيّة الإجماليّة الموزّعة عليهم أكثر من (22631) لتراً، حيثُ وزّع لكلّ عائلة 200لتر بالمجّان.

الرّئيس المُشترك للإدارة العامّة للمحروقات في شمال وشرق سوريا، صادق الخلف أكّد أنّ جميع العوائل في مناطق شمال وشرق سوريا استلمت الدّفعة الأولى من التّدفئة، وبدأت اللّجان في الإدارات السّبعة بتوزيع الدّفعة الثّانية بحسب البرنامج المُخصّص لذلك.

وبيّن الرّئيس المشترك للإدارة العامّة للمحروقات في الإدارة الذّاتية الدّيمقراطيّة أنّ الكمّيّة الموزّع خلال العام الحالي لأهالي شمال وشرق سوريا والمخصّصة للتدفئة والزّراعة والخدمات وغيرها بلغت أكثر من 482،267،471 لتر من مادّة المازوت.

وأوضح الخلف أنّ جميع الإدارات تصلها مُخصّصاتها من المحروقات والموادّ النّفطيّة بشكل عامّ (المازوت، البنزين، أسطوانات الغاز) ولا توجدُ أيّة مشاكل أو عقبات تعترض إيصالها للأهالي في جميع المناطق.

هذا وخفّضت الإدارة العامّة للمحروقات في شمال وشرق سوريّا سعر مادّة البنزين إلى 210 ليرة سورية مراعاة لأوضاع الأهالي والحالة المعيشية، حيثُ وصل سعرها في وقت سابق لما يقارب الـ 300 ليرة سوريّة.

(ك)

ANHA