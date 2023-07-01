ضمن سلسلة الفعاليات التي أقيمت لاستذكار الشهيدة زيلان ( زينب كناجي )أقام مؤتمر ستار بالتنسيق مع حركة الهلال الذهبي، مساء اليوم، فعالية في منطقة الجبانات في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وعلقت في المكان صور القائد عبدالله أوجلان إلى جانب صور الشهيدة زيلان والشهيدات سارة وجيان وسوسن وكولة سلمو وغيرهن بالإضافة إلى أعلام ورموز حركة حرية كردستان.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت كل من عضوة منسقية مؤتمر ستار فارجين محمد والإدارية في مكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو.

زيلان رسمت طريق النضال لـ آرين ورفيقاتها

فارجين أكدت خلال حديثها أن الشهيدة زيلان بعمليتها الفدائية دشنت الطريق أمام المرأة الكردية لتغيير تفكيرها ونمط حياتها وأسلوبها في النضال والكفاح ضمن حركة حرية كردستان وخارجها.

كما نوهت فارجين بأن الشهيدات آرين ميركان وجيان تولهدان وريحان كن قد اقتدين بالخط الذي رسمته زيلان للسير نحوه بخطى ثابتة لاستكمال مسيرة النضال المعلن.

"الذي يقتدي بطريق زيلان لن يرضخ للمحتلين"

بينما قالت عائشة حسو خلال كلمتها: " إن التاريخ الذي يكتب بحروف من ذهب سيذكر زيلان في صفحاته"، وقالت أيضاً: "الاحتلال يريد تحويل شهر حزيران إلى شهر الانكسارات إلا أن الشعب الذي سيقتدي بطريق زيلان المرأة الكردية المضحية لن يرضخ للمحتلين".

وتابعت عائشة: "النضال المستمر في أجزاء كردستان سيتكلل بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، قائد مسيرة الحرية في الشرق الأوسط".

في نهاية حديثها قالت عائشة: "الشهيدة زيلان بعمليتها الفدائية جعلت من نفسها المثال الذي يحتذى به في التضحية وفتحت المجال لأساليب رفض الإبادة وتجديد المقاومة ضد المحتلين والفاشيين".

بعدها قدم الفنان باران عدداً من الأغاني الثورية التي تجسد تضحيات الكريلا في جبال كردستان والتي حفزت الحاضرين من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

إلى جانب تقديم كل من فرقة الشهيدة زيلان وفرقة الشهيدة فيجين عروض غناء بالإضافة لتقديم فرقة الشهيدة هيزل لعروض الرقص الفلكلوري والتي تتبع جميعها لحركة الهلال الذهبي بحلب.

لتنتهي الفعالية بعرض سنفزيون حول حياة الشهيدة زيلان في ذكرى استشهادها الـ27، ومقتطفات عن حياة رائدات ثورة المرأة الكردية أمثال الشهيدات ليلى قاسم وفيان وغيرهن.

(م ع/سـ)