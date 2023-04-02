"زراعة مستقرة ومراعي وفيرة للماشية"...أمطار آذار غيرت واقع الزراعة في المنطقة

تحسن نمو المزروعات البعلية في شمال وشرق سوريا، بعد الهطولات المطرية التي شهدها شهر آذار/مارس الفائت، إذ تجاوزت كمية الهطول في بعض مناطق إقليم الجزيرة 100 ملم.

فانحباس الأمطار بداية فصل الشتاء، جعل المزروعات البعلية في شمال وشرق سوريا في حالة خطر التلف، وهددت بخسائر اقتصادية كبيرة في المنطقة.

وحسب المهندس الزراعي، آزاد أوسو، فإن واقع الموسم الزراعي جيد بشكل عام، والزراعة البعلية مستقرة.

أكد أوسو أن نسبة نجاح موسم الشعير سيكون ما بين 90 إلى 95 % من حيث الإنتاج، والقمح الآن في مرحلة تشكل السنبلة وقال: "لكنه كإنبات فيزيولوجي أبطأ من الشعير لذلك بحاجة إلى كمية قليلة أخرى من المطر في منتصف نيسان".

وبالنسبة للمحاصيل العطرية " الكمون والكزبرة وغيرها" فذكر أوسو أنها أيضاً في حالة نمو مستقرة.

ونصح أوسو المزارعين بضرورة مكافحة الأعشاب والنباتات الضارة في أراضيهم خلال هذه الفترة، وتسميد الأرض، وتابع: "المحاصيل المروية تم رشها بالشكل بالمطلوب لكن البعلية ولأن الأمطار تأخرت، فلم يتمكن المزارعون من رشها بالأدوية ولا السماد، لذلك هناك نسبة كبيرة من الأعشاب الضارة بين المحاصيل، لذا المبيدات لن تنفع ومن الأفضل تعشيبها يدوياً".

وزرع المزارع، عمار إبراهيم من قرية سنجق سعدون (الريف الجنوبي لناحية عامودا)، في هذا العام 80 دونماً من القمح المروي و40 بعلاً، أكد أن وضع مزروعه جيد لكنه يلاقي صعوبة في تأمين مادة المازوت للمزروعات المروية بسبب قلة الكمية المستلمة من لجان الزراعة.

ونوه أنه خلال 4 أشهر لم يستلم سوى دفعتين، وحيث من المفترض أن المخصص له 800 لتر، إلا أنه استلم 540 لتراً فقط.

وأشار المزارع، نعمان عجو من قرية باب الخير في الريف الشرقي لناحية عامودا، أنه زرع 58 دونماً من القمح البعلي لكنه تأخر في رش السماد لتأخر الأمطار وأردف:" الآن الوضع جيد وننتظر هطول مطرة في نيسان ليكون إنتاجنا أفضل".

وبدوره قال المزارع، دندن الحتاش من قرية الرحيات في ريف الرقة الشمالي: "الأمطار التي هطلت هذا العام وفيرة وتساهم في نجاح الموسم الزراعي المروي والبعلي، والذي يشكل مساحات واسعة في المنطقة".

وأوضح "خلال العامين الماضيين كانت المنطقة جافة وبعض الأراضي تهددت للتصحر خاصة بعد استمرار تركيا بتخفيض منسوب مياه نهر الفرات الذي أثر بشكل كبير على محاصيلنا الزراعية".

وعن الدعم المقدم من قبل لجنة الزراعة والري في الرقة، قال الحتاش: "قُدمت الأسمدة والبذور لنا واستلمنا دفعتين من مادة المازوت المدعوم".

وبدوره قال الرئيس المشترك لوحدة الإرشاد في قرية الرحيات بريف الرقة، المهندس الزراعي، أحمد الصالح: "الأمطار التي شهدتها المنطقة نسبتها جيدة مقارنة مع السنوات الماضية، وكان لها فعالية إيجابية كبيرة للمحاصيل البعلية التي وصلت إلى مستوى جيد جداً ووصلت إلى مرحلة قريبة من الحصاد".

ولفت، الصالح "أن مياه الأمطار وفرت على المزارعين ومشاريع الري تكلفة ريتين خلال شهر آذار؛ كون الأمطار كانت مستمرة ووفيرة".

وتعتبر الزراعة وتربية الماشية، أهم دعائم الاقتصاد في شمال وشرق سوريا، لذا كانت الأمطار، خيراً لمربي الماشية أيضاً، بعد معاناة كبيرة كانت تواجههم في تأمين الأعلاف؛ نتيجة الجفاف وفقدان المراعي.

وفي الربيع تتوفر المراعي المجانية لمربي الماشية وخلال الثلاث السنوات الماضية لم تكف المراعي حاجة الماشية من الغذاء بسبب الجفاف.

وقال صالح النجم، مربي أغنام من ريف الرقة الشمالي: "العام عام خير على الجميع والأغنام ترعى بالمجان وأسعار الأعلاف انخفضت قليلاً".

وأضاف، النجم: "سنوات الجفاف التي مرت على المنطقة؛ فقدنا بسببها الكثير من أغنامنا، كنت أملك العام الماضي 500 رأس من الغنم، ونظراً لغلاء أسعار الأعلاف في الشتاء الماضي، بعتها ولم يتبق لدي الآن سوى 100رأس منها".

وأوضح النجم "العام الماضي، كان يتراوح سعر رأس الغنم بين الاشا 100ألف إلى 250ألف، والآن سعره يتراوح بين 900 ألف إلى مليون ونصف".

( أ ع خ ع /سـ)

ANHA