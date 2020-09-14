"يوم أسود في تاريخ الأمة".. رئيس الوزراء الفلسطيني: الجامعة العربية لم تعد جامعة بل مفرّقة

وقال اشتية: "سيضاف يوم غدٍ، إلى روزنامة الألم الفلسطيني وسجل الانكسارات العربية، بعد التهافت العربي للتطبيع مع إسرائيل".

وأضاف في جلسة مجلس الوزراء برام الله:" أننا نشهد غدًا يومًا أسود في تاريخ الأمة العربية وهزيمة لمؤسسة الجامعة العربية، التي لم تعد جامعة بل مفرقة، وإسفينًا للتضامن العربي".

ودعا اشتية الدول العربية لـ: "رفض الخطوة الإماراتية البحرينية وعدم المشاركة بالاحتفالات المقامة في واشنطن غدًا، احتفاءً بتوقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات".

وكشف اشيتة:"أنّ مجلس الوزراء يدرس التوصية للرئيس بتصويب علاقة فلسطين بالجامعة العربية التي تقف صامتة أمام الخرق الفاضح لقراراتها والتي لم ينفذ منها شيء أصلًا".

وبحسب مراسلنا في غزة، فقد أعلنت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية يوم أمس، أن يوم الثلاثاء:" سيكون يوم رفض شعبي انتفاضي ضد التطبيع البحريني والإماراتي مع "إسرائيل"، تزامنًا مع توقيع الاتفاق الإماراتي والبحريني مع "إسرائيل" في البيت الأبيض".

كما دعت القيادة الموحدة إلى: "تصعيد المقاومة الشعبية تحت راية فلسطين، واعتبار يوم الجمعة المقبل "يوم حداد ترفع فيه الأعلام السوداء في كل الساحات والمباني والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس الحداد، وخطبة الجمعة رثاء للأنظمة".

(ع م)