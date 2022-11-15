تهاجم دولة الاحتلال التركي التي تكاد تُهزم، من الشعب الكردي ومقاتلي الحريّة، إذ تستخدم ضدّ مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة- ستار، الأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة.

وعلّق عضو حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في مدينة قامشلو؛ عبد الحليم عكو على هذا الموضوع قائلاً: "ترتكب الدولة التركية ممارساتٍ لاإنسانيّة بحق الشعب الكردي، وتسعى إلى إبادة الكرد والقضاء على هويتهم".

وأشار عبد الحليم عكو إلى تصاعد وتيرة الهجمات التركية على الجبال الحرّة خلال السنوات الأخيرة ووصولها إلى مستوى استخدام الأسلحة الكيماويّة، وتابع حديثه قائلاً: "تسعى الدولة التركية إلى القضاء على أفكار القائد عبد الله أوجلان والأبطال الذين يدافعون عن هذا الفكر".

وأكّد عبد الحليم أنّهم سيناضلون على الدوام في سبيل الوصول إلى الهويّة الحرّة والمجتمع الديمقراطي واختتم حديثه قائلاً: "نُظّمت ثورتنا بقيادة المرأة والشبيبة. وهذه الثورة سوف تنتصر. نحن الشعب الكردي إن تبنّينا مسؤولياتنا حيال أرضنا فسوف ننتصر".

وبدوره، قال الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الكورنيش في مدينة قامشلو؛ كاميران مراد: "يناضل كريلا حركة التحرر الكردستانيّة منذ 40 عاماً. لم تنتصر الدولة التركية رغم استخدامها لأحدث التقنيات. في حين أنقذ الكريلا جميع مكونات روج آفا من وحشية داعش أثناء الهجمات التي شنّها على المنطقة. وجدت الدولة التركية أنّها تُهزم فلجأت إلى استخدام الأسلحة الكيماويّة".

ودعا كاميران مراد الشعب الكردي إلى مساندة الكريلا، وقال: "لقد أنقذ مقاتلونا الشعب الكردي من الاضطهاد. ويجب عليهم اليوم الوقوف إلى جانب مقاتلي الحرية ورفع أصواتهم عالياً. سنناضل بالقوة التي نستمدّها من مقاتلينا".

ومن جانبها، استنكرت والدة الشهيد كادوس، كلستان علي موقف القوى الدوليّة حيال الهجمات الكيماويّة، قائلةً: "لا علاقة للقوى الدوليّة بحقوق الإنسان. يتم إحراق الكرد بالأسلحة الكيماويّة لكنّ الجميع يغضّ الطرف عن ذلك".

وأكّدت كلستان أنّهنّ كأمهاتٍ للشهداء يساندن مقاتلي الحرية حتّى النهاية وقالت: "فلتعلم الدولة التركية أنّه لا يمكن إبادة الشعب الذي نشأ على أيديولوجيّة القائد أوجلان".

(ر)

ANHA