"يستهدفوننا بشكل مباشر" شهود عيان يسردون ما شهدته تل رفعت من قصف تركي

قصف جيش الاحتلال التركي صباح اليوم، مركز ناحية تل رفعت المكتظة بمهجري عفرين في مقاطعة الشهباء بنحو 10 قذائف مدفعية وهاون، ما أدى إلى إصابة المواطن آزاد حسين كلدادا، وتوقف منهل مياه الشرب عن العمل نتيجة القصف، وأضرار في عدد من الصهاريج الخاصة بنقل المياه.

كما استهدف الاحتلال التركي محيط مشفى تل رفعت، بالإضافة إلى استهداف أطراف المدينة ومنهل مياه الشرب الذي يغذي المئات من سكان الناحية بالمياه.

في متابعة لآثار القصف، رصدت وكالتنا آراء عدد من المدنيين في مركز ناحية تل رفعت، أكدوا خلالها أن الاحتلال التركي استهدفهم بشكل مباشر.

المهجرة من عفرين خديجة حسو، قالت: "قصف الاحتلال التركي مدينة تل رفعت بعدة قذائف، سقطت بعضها حولنا، وسقطت إحداها بالقرب من منزلنا على بعد 5 أمتار، كنا خائفين كثيراً وهرع أطفالي من شدة الخوف إلى الطرف الآخر من مدينة تل رفعت".

وأوضحت خديجة أن الاحتلال التركي استهدف منهل مياه الشرب بالقرب من منزلهم أيضاً، ما أدى إلى توقفه عن العمل وإصابة أحد العمال بشظية، مؤكدةً أنهم بحاجة ماسة لمياه الشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

من جهته، قال المواطن محمد كدرو، أحد الشهود على قصف الاحتلال "كنت جالساً أمام المنزل ورأيت القذائف تنهمر بالقرب منا، وعلى محيط المشفى".

وأضاف: "يستهدفوننا بشكل مباشر"، مشيراً أن مصدر القصف كان من مدينة مارع المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي.

وعن توقف منهل المياه عن العمل، أوضحت الرئيسة المشتركة للجنة مياه تل رفعت، زليخة مستو، أن قصف الاحتلال التركي تسبب في توقف أحد المناهل التي تغذي مدينة تل رفعت بمياه الشرب، وأنه سيتسبب في زيادة عبء الأهالي ومعاناتهم، لا سيما مع شح المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وحسب لجنة مياه تل رفعت، يوجد في المدنية 3 مناهل لمياه الشرب، بقدرة استيعابية، تصل إلى نحو 4 صهاريج يومياً، ومع خروج إحداها عن العمل، سيبقى الضغط على منهلين فقط.

(كروب/أم)

ANHA