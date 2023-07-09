"يجب تلقي المعلومات عن القائد فوراً"

صرح عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني صبري أوك خلال حديث مع فضائية ستيرك، بتسليم الدولة التركية وإدارة سجن إمرالي رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان، دون أن تحمل هذه الرسائل اسماً أو عنواناً.

أعرب مهجرو عفرين القاطنون في الشهباء عن موقفهم حيال الموضوع، خلال حديث لوكالتنا.

استنكرت المهجرة كليستان محمد التهديدات التي طالت القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "ليعلموا أن الشعب والقائد آبو متحدان، لن يستطيعوا الفصل بينهما. الدولة التركية لن تنال من إرادتنا بمخططاتها وهجماتها، هي تسعى إلى كسر إرادتنا من خلال رسائل التهديد هذه".

وأكدت كليستان أنهم لن يتخلوا عن فكر القائد وفلسفته مهما كان الثمن.

من جانبه استنكر المهجر حسن أحمد، العزلة المشددة المفروضة على القائد، وأفاد: "لا ترد أي معلومات عن القائد، والآن سلموه رسائل تهديد، على مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان القيام بواجبها حيال ذلك".

من جهته أيضاً نوه المهجر حميد عبدو إلى العزلة، وأوضح: "منذ أكثر من 27 شهراً لا ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان. نحن ندين هذه العزلة المشددة، مطلبنا هو تلقي المعلومات عن القائد. فبدلاً من تلقينا رسائل منه يتلقى هو رسائل بلا اسم أو عنوان. نحن نندد وبشدة رسائل التهديد هذه، يجب تلقي المعلومات عن القائد آبو في أسرع وقت".

(ز ش/ س ر)

ANHA