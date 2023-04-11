"يجب محاسبة تركيا على جرائمها"

ندد كل من مجلس الرقة المدني ومكتب نساء زنوبيا في الطبقة بالهجوم التركي الذي طال مطار السليمانية، وطالبا بضرورة محاسبة تركيا.

الرقة

تجمّع العشرات من أهالي الرقة وأعضاء المؤسسات المدنية في دوار النعيم وسط المدينة، حاملين يافطات كتب عليها ، "الموت للقاتل أردوغان"، و "لا للقصف على مطار السليمانية"، و "يسقط الاحتلال التركي"، و "الجنرال مظلوم عبدي يمثل إرادة الشعوب"، و"يسقط الطاغية أردوغان".

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قرأ نائب الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني، عبد السلام حمسورك، بياناً، جاء فيه: "إن العدوان على السليمانية يهدف إلى زعزعة وحدة الصف العراقي الذي يعتبر شريكاً رئيساً في الحرب على الإرهاب، وندعو المجتمع الدولي إلى إغلاق المجال الجوي أمام الاعتداءات والهجمات التركية المستمرة على شمال وشرق سوريا وشمال العراق، وإدانة هذا السلوك العدواني التعسفي الذي يهدف إلى إضعاف وإقصاء دور الكرد في مشروع الحل الديمقراطي في المنطقة".

وأكد البيان: "جهود مكافحة الإرهاب وعرقلة أي عملية تعاون بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي بمساندة جميع أبناء المنطقة لن تتكلل بالنجاح إلا إذا تم احترام خصوصية ودور جميع القوى التي تحارب الإرهاب المتمثل بداعش والفصائل الأردوغانية وإنهاؤه".

الطبقة

وفي سياق متصل أدلى مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الطبقة، اليوم، قرئ من قبل الإدارية سارة المحمد، بحضور عدد من نساء المدينة وعضوات مؤسسات المجتمع المدنية واتحاد المرأة الشابة.

وجاء في البيان: "هذا الهجوم ليس الأول من نوعه فتاريخ هذا الاحتلال عريق من حيث وحشيته وإجرامه اللا متناهي بحق شعب المنطقة التي رفضت الانصياع له، واستخدام كافة الأساليب الدنيئة والطرق الملتوية لتحقيق أهدافه الاستعمارية ليست بجديدة".

وأوضح البيان: "مع اقتراب الانتخابات التركية يحاول أردوغان أن يثبت قدرته على استلام زمام الأمور وخلق انتصارات وهمية تلهيهم عن أزماتهم الداخلية، وذلك على حساب مصالح الشعوب الأخرى".

وأكد البيان أن ما تفعله الدولة التركية منذ بدء تدخلها بشؤون دول الجوار ومحاولتها فرض نفسها بالقوة يتنافى مع جميع القوانين والمواثيق الدولية، وطالب: "على المجتمع الدولي محاسبتها على جميع جرائمها وانتهاكاتها".

وأدان البيان، تجاهل المجتمع الدولي لحجم الانتهاكات اللا قانونية واللا أخلاقية التي يرتكبها الاحتلال التركي في سوريا والعراق، وأكد: "أن هذا الهجوم يعكس بشكل سافر تواطؤهم مع هذا الاحتلال وتجاهلهم لكل قيم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

(أم/خ)

ANHA