"يجب محاكمة معتقلي داعش وداعميهم أيضاً"

بعد تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من مرتزقة داعش، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من عناصر مرتزقة داعش، وتزيد هجمات الاحتلال التركي المتكررة على المنطقة من خطر عودة داعش من جديد إلى المنطقة.

وأصدرت الإدارة الذاتية في الـ 10 من حزيران بياناً، أعلنت من خلاله البدء بتقديم مرتزقة داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة.

وفي هذا الصدد، قال المواطن علي الأحمد، من أهالي ريف دير الزور الشرقي: "ارتكب داعش سابقاً جرائم بحق أبناء المنطقة بشكل عام، وما تزال عبر خلاياها تنفذ جرائم أخرى، ولا زلنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للقضاء على خطر داعش بشكل نهائي".

وبيّن، الأحمد: "دولة الاحتلال التركي ما تزال مستمرة بدعمها لمرتزقة داعش، وفي آخر هجوم لها على سجن غويران كانت الداعم الأكبر لها".

ولفت الأحمد الانتباه إلى أن أي هجوم لمرتزقة داعش على المنطقة يتزامن مع هجمات دولة الاحتلال التركي بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإحياء داعش من جديد.

وأكد الأحمد: "نخشى أن يعود داعش من جديد، ولهذا نطالب بضرورة محاسبة معتقلي داعش ومحاكمتهم بأقرب وقت، ومحاسبة كل من يقوم بدعمهم".

بدوره، قال المواطن، يحيى العلي، من أهالي ريف دير الزور الشرقي: "على الأمم المتحدة وغيرها من الدول القادرة والمؤثرة بالشأن السوري محاكمة هؤلاء الإرهابيين وإخراجهم من أراضينا، وعليهم القيام بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه أهالي المنطقة، الذين ضحوا بأبنائهم للقضاء على داعش".

وأكد العلي: "ما تزال مرتزقة داعش تشكل خطراً على المنطقة، ولاحظنا مؤخراً محاولات المعتقلين الفرار من السجون، وهذا الأمر يشكل خطورة على شعوب المنطقة وعلى الدول المجاورة".

وشدد العلي على ضرورة محاكمة: "معتقلي داعش بأقرب وقت كي لا تستعيد نشاطها من جديد وتنفذ عمليات إرهابية بحق أهالي المنطقة".

وبدوره، أوضح الرئيس المشترك لمجلس المنطقة الغربية، محمد الهلال: "لايزال ملف معتقلي مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا من أهم الملفات المعقدة التي تواجهها الإدارة الذاتية".

وأكد محمد الهلال: "يجب محاسبة معتقلي داعش ضمن محكمة دولية في المنطقة بمشاركة التحالف الدولي، لأن وجود معتقلي داعش في المنطقة يشكل خطراً على أهالي المنطقة، وفي حال حدث أي خرق للسجون سيتحمل التحالف الدولي المسؤولية".

وشدد الهلال على ضرورة التعامل بجدية مع ملف معتقلي داعش ومحاكمتهم، وأضاف: "وجود معتقلي داعش في المنطقة يشكل عبئاً اقتصادياً وأمنياً على المنطقة".

(خ)

ANHA