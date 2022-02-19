"يجب إزالة اسم حزب العمال الكردستاني عن قائمة الإرهاب لإزالة العقبة التي تعترض السلام"

أدلى مهجرو عفرين اليوم في ساحة البازار في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، ببيان حول حملة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من 'قائمة الإرهاب'. وقرأت البيان باللغة الكردية الإدارية في اتحاد المرأة الشابّة، أمينة حج عبدو، بينما قرأته باللغة العربية عضوة مجلس عوائل الشهداء منال شيخو.

وجاء في نص البيان:

"يقول حزب العمال الكردستاني إن كردستان مستعمرة ويُسند تأسيسه إلى أساس تحرير الشعب الكردي. في يومنا الحالي يرى الجميع بكل وضوحٍ أنّ إدراج حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب تم لإرضاء المحتلين. ويتسبب هذا الوضع الظالم بجعل الدول المحتلة وعلى رأسها الدولة التركية تهاجم الكرد في كل مكان والاستمرار بالإبادة الثقافية والجسدية".

وأكّد البيان على أن حزب العمال الكردستاني هو أكثر الحركات جماهيريةً في كردستان والشرق الأوسط وتابع "إلّا أنّ الدول أطلقت باسم 'مكافحة الإرهاب' صفة الإرهاب على هذه الحركة الجماهيرية، الديمقراطية، البيئية، والمطالبة بحرية المرأة. وتسببوا في أن يُستخدم هذا كسلاح ضد المطالبة بالحرية والمساواة. وتعدّ الدولة التركية المحتلة أبرز مثالٍ على هذا".

واختتم البيان "ونحن في المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا ننضم لحملة 'العدالة للكرد' لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من 'قائمة الإرهاب'. وسنواصل الفعاليات الديمقراطية في جميع القرى والمدن والمؤسسات بلا انقطاع وبكل الأساليب. ومرةً أخرى ندعو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى إزالة حزب العمال الكردستاني من 'قائمة الإرهاب' ليتم إزالة العقبة التي تعترض السلام، الديمقراطية وحقوق الإنسان".

(ر)

ANHA