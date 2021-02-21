"يجب إيقاف الاحتلال وإعطاؤنا حقنا بالتعلم بلغتنا الأم"

وافق المؤتمر العام لليونسكو عام 1999 على جعل يوم 21 شباط اليوم العالمي للغة الأم، بعد مقاومة في بنغلادش من أجل الاعتراف باللغة البنغالية، إلا أنه رغم الموافقة هناك الكثير من الشعوب المضطهدة تمنع ليومنا الحالي من ممارسة حقها بالتحدث بلغتها الأم.

رصدت وكالتنا آراء عضوات هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين خلال البيان الذي أصدر اليوم في حديقة ناحية احرص بمقاطعة الشهباء، حيث قالت العضوة في هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين خاتون إبراهيم: " نبارك اليوم العالمي للغة الأم على العالم أجمع، هذا اليوم له أهمية كبيرة لكافة الشعوب فاللغة هي الوسيلة الأساسية لحياة الإنسان، فإذا أردنا أن نتعرف على شعب ما، علينا أن نعلم لغته لنكتشف هويته وثقافته".

وأضافت خاتون: " في كل عام تحتفل جميع دول العالم بعيد اللغة الأم، إلا أننا نحن الكرد لم نحصل على حقنا في هذا العيد، فلقد حرمنا من التحدث بلغتنا الكردية، ولم تكن لغة أساسية في مدارسنا، لكن بعد ثورة روج آفا استطعنا حماية الأدب الكردي من الصهر عبر التاريخ".

وتابعت خاتون:" إنه لحظ كبير لنا أننا حققنا هدفنا بالتعليم بلغتنا في مدارسنا، لكن المنظمات الدولية تغلق أعينها عنا ولم تجعلنا نأخذ حقنا بلغتنا، المنظمات لم ترَ الانتصارات التي حققها الكرد على كافة الأصعدة".

أما العضوة في هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين روزين دودخ فقالت: "كل مجتمع يعرف من خلال ثقافته ولسانه، فالشعوب التي لم تتحدث بلغتها تخلق بينها المشاكل، لن تتحقق فيما بينهم المساواة والعدل".

وتابعت روزين: "نحن الشعب الكردي على أمل أن ننال حقنا الطبيعي في القراءة والكتابة والتدريب بلغتنا الأم، لأن اللغة لها دور أساسي ضمن المجتمعات، فإن لم نتحدث بلغتنا فلن تكون للغتنا قيمة في كتابة تاريخنا وحضارتنا أمام مرأى العالم".

واختتمت روزين حديثها قائلة: " على كافة المنظمات أن تكون عوناً لكافة الشعوب المضطهدة وإيقاف الاحتلال والسلطة الرأسمالية التي تفرض على الشعوب المضطهدة، وإدراج لغتنا الكردية بشكل علني في كافة المناهج التعليمية".